Nous sommes fin des années 90, la communauté des joueurs PC découvre et se laissent happer par les jeux de gestion/simulation comme Age of empires, Sim City mais encore RollerCoaster Tycoon. Retour en 2024, Atari a repris la licence depuis le troisième épisode de la saga après avoir succédé à Ubi Soft et Infogrammes. Pour fêter les 25 ans de la sortie de la première brique posée du Roller Coster, Atari annonce un remake sur Nintendo Switch qui sort dans .... 15 jours !RollerCoaster Tycoon Classic proposera aux joueurs les plus téméraires de se plonger ou replonger dans les deux premiers épisodes. Ils pourront ainsi créer leurs meilleures montagnes russes tout en gérant d'une main de maitre leur parc d'attractions imaginés. Le trailer diffusé par Atari à l'occasion de l'annonce du jeu promet une aventure décoiffante et fidèle en tous points aux épisodes originels ! Reste qu'il faudra composer avec la maniabilité d'une manette à défaut du combo optimal clavier-souris.RollerCoaster Tycoon Classic débarque sur Nintendo Switch le 5 décembre 2024. Alors prenez votre ticket, la file d'attente n'est plus longue et embarquez dans votre manège préféré !