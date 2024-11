Ne manquez pas le superbe Nintendo Magazine Winter 2024 disponible en téléchargement

The feature pages of Nintendo Magazine 2024 Winter Issue (Digital version) are also available in English.https://t.co/M9n8uZ8Atrhttps://t.co/M9n8uZ8Atr — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 22, 2024

Tous les 6 mois, Nintendo diffuse un magazine publicitaire dont on adore feuilleter les pages. Depuis quelque temps, une traduction anglaise du magazine est proposée conjointement à la version japonaise, ce qui rend le magazine aussi utile qu'agréable grâce à la sélection de contenu que Nintendo prend le temps de traduire dans la langue de Shakespeare.52 pages ont donc été traduites en anglais à partir du magazine japonais : les deux versions ont été mises en ligne ce vendredi par Nintendo sur son site officiel . On vous en mentionne les plus belles pages ci-dessous.Nintendo avait sans doute peur qu'on se lasse de Noël, en couverture des dernières éditions : c'est cette fois Bowser qui est en Une, avec un titre évocateur "Un hiver chaud avec la Nintendo Switch". Mais qu'on se rassure, on retrouve vite l'ambiance de Noël inhérente à la saison dès le sommaire du magazine, avec la Switch posée sur une table ornée de décorations festives et de biscuits apparemment délicieux.Cette édition nous permet de retrouver plusieurs titres qui ont été lancés récemment :- Mario et Luigi : L'épopée fraternelle- Super Mario Party Jamboree- The Legend of Zelda: Echoes of WisdomCertains jeux très populaires au Japon ont droit à leur double-page également : c'est le cas de Splatoon 3 et de Pikmin 4 par exemple, avec une approche originale pour chacun. Concernant Pikmin, la rédaction du magazine a choisi de présenter les différents types de Pikmin sous forme de cartes Karuta. Original et... mignon : à quand une collection de cartes sur My Nintendo Store à l'effigie des Pikmin ?En outre, cette édition nous parle de nouveaux produits Nintendo : on a bien entendu une belle double-page sur Alarmo, le réveil intelligent de Nintendo, pour expliquer aux lecteurs en quoi ce réveil est plus malin que les autres (vous pouvez aussi lire notre dossier à ce sujet ) ; ou encore un article sur Nintendo Music , où comment l'application peut accompagner vos routines quotidiennes du matin jusqu'au soir.Le magazine est évidemment très orienté sur les jeux de la maison, mais on trouvera aussi quelques pages qui permettent de découvrir certains jeux indépendants : on a bien aimé le guide de jeux pour ceux qui aiment les chats, ainsi que le diagramme pour identifier son prochain jeu indépendant.Enfin, le magazine se conclut avec un aperçu sur l'année 2025 : vous serez heureux d'apprendre que Metroid Prime 4 est planifié pour 2025 ; mais vous serez encore plus heureux de pouvoir télécharger les fonds d'écran et le calendrier de 3 mois proposé par Nintendo pour vous accompagner durant les prochaines semaines.Avec ce numéro, Nintendo organise un sondage , en anglais, pour mieux savoir ce que vous aimez dans le magazine et ce que vous aimeriez y trouver : manifestez votre intérêt pour ce joli magazine, cela donnera peut-être à Nintendo l'envie de le proposer encore longtemps... voire même de le localiser dans d'autres langues, pour les lecteurs moins anglophiles que les autres.A lire aussi : replongez dans le Nintendo Magazine Summer 2024 Source : Nintendo