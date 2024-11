gashaSP : oubliez la Switch 2 avec ce mod de Game Boy Advance !

Le mod de consoles est souvent fascinant d'inventivité : ce projet utilise une coque avant imprimée en 3D avec un cadre intermédiaire, et un circuit imprimé réalisé sur mesure pour repositionner les boutons, Joseph étant un spécialiste de la modélisation 3D et Jonas , un pro de la conception de circuit électronique.L’utilisation d’un câble ruban personnalisé, conçu par Bob Wulff de WulffDen , a facilité l’assemblage en simplifiant les connexions entre la carte mère et la nouvelle configuration des boutons, ce qui évite donc d’avoir des câbles soudés dans tous les sens, lors du ré-assemblage.En combinant ces éléments avec la carte mère d’origine de la GBA SP et un écran IPS, les deux joyeux drilles dont parvenus a créer une console ultra compact, et ultra mignonne, largement inspirée de la Panic Playdate Le design final, bien que compact et avec une disposition des boutons moins ergonomique, reste totalement jouable. La console conserve les dimension d’une SP fermée, tout en étant légèrement plus fine ; un format idéal pour une partie de Mario Kart Super Circuit dans n’importe quel espace restreint.Si le plastique ne vous parait pas suffisamment fantastique, sachez que Macho Nacho, qui s'est essayé à la fabrication de ce mod, indique également qu’il est possible de le réaliser en version aluminium, ce qu’il compte faire dans le futur.Cette console vous fait envie ? C’est bien normal, et nous aussi. Bien qu’elle ne soit évidemment pas disponible à la vente, les créateurs indiquent que vous pouvez vous procurer les modèles 3D de la coque, ainsi que les PCB sur le site de PCBWay comme par exemple sur ce projet . Armé d’un bon fer à souder et de patience, il ne vous restera plus qu’a suivre les indications disponibles sur la vidéo de Macho Nacho, ou de regarder la rediffusion live des créateurs, qui résume tout l’assemblage.