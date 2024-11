Tests : station d'accueil 'Switch Dock S3' et 'Magnetic Stand for Switch' de Antank Games

Le Switch Dock S3 : un dock aussi original que compact

L'essentiel au sujet du Switch Dock S3

3 choses que j'ai aimées au sujet du Switch Dock S3 :

Prix abordable : À environ 30 €, ce dock est une alternative économique à celui de Nintendo. Fonctionnalité polyvalente : La possibilité de basculer entre le mode TV et le mode portable avec un simple bouton est pratique et ingénieuse. Port Ethernet intégré : Le port Ethernet 1 Gb est un avantage significatif, surtout pour les utilisateurs non équipés du dock OLED de Nintendo dont le dock est dépourvu de port Ethernet.



3 aspects que j'ai moins appréciés au sujet du Switch Dock S3 :

Mode portable instable : Le basculement imprévu du mode portable vers le mode TV peut être frustrant pour l'utilisateur. Absence d’adaptateur secteur : L’utilisateur doit fournir son propre adaptateur, ce qui peut représenter un coût ou une contrainte supplémentaire. Dépendance à la qualité du matériel tiers : Bien que conforme aux exigences de Nintendo, une certaine méfiance persiste en raison des incidents passés liés aux docks non officiels.

Test du Switch Dock S3

Le Magnetic Stand for Switch : une station d'accueil robuste

L'essentiel à retenir du Magnetic Stand for Switch

3 chose que j'ai aimées au sujet du Magnetic Stand for Switch :

Stabilité et robustesse : Le stand est lesté et suffisamment stable pour éviter les chutes, même dans des environnements en mouvement. Flexibilité d’orientation : La rotation à 270° et le réglage en hauteur permettent une personnalisation optimale pour une bonne visibilité. Facilité de transport : Bien que légèrement lourd, le stand est compact et facile à emporter en voyage.





3 choses que j'ai moins aimées au sujet du Magnetic Stand for Switch :

Limité pour le multijoueur : Jouer à plusieurs en écran partagé reste difficile sur l’écran réduit de la Switch mais ce n'est pas le problème du fabricant :p Besoin d’une surface plane : Le stand ne peut pas être utilisé sur des surfaces irrégulières. Poids relativement élevé : Bien qu’il soit transportable, son poids peut être un inconvénient pour certains utilisateurs.

Test du Magnetic Stand for Switch

Pour connecter votre Switch à la télévision, il est nécessaire d'utiliser une station d'accueil qui fera le lien entre votre écran et la console. Jusqu'ici, en plus de la station d'accueil officielle qui coûte malheureusement assez cher, vous aviez quelques alternatives plus ou moins heureuses comme les stations d'accueil non-officielles de Nyko. En 2018, suite à une mise à jour du firmware de la console, bon nombre de joueurs se sont retrouvés avec des consoles complètement bloquées, "brickées" comme on disait alors.Les années ont passé et on a essayé d'oublier ce traumatisme dû semble-t-il à un non-respect des spécifications USB-C de Nintendo par le fabricant, le signal électrique instable "brickait" la console des utilisateurs qui avaient fait le choix d'un dock non-officiel. En 2024, les solutions alternatives sont plus nombreuses, à l'instar de ce Switch Dock S3 que nous avons reçu et testé sur plusieurs semaines, histoire de nous assurer que tout allait bien.Pour un prix d'environ 30 euros, c'est une station d'accueil à la fois économique, peu encombrante et aussi maline puisque la station permet de basculer d'un mode dock à un mode support simple. En effet, en appuyant sur un bouton situé à l'arrière, on peut switcher le mode du dock : soit on joue en mode TV et donc la console s'éteint pour afficher l'image sur la TV via le câble HDMI, soit on joue en mode portable avec l'image affichée sur l'écran de la Switch.Ce dock est équipé d'un porte Etherner 1 Gb, comme le port du dock de la Switch OLED, encore un avantage par rapport au dock de la Switch qui ne comprend pas ce port — en dehors de la version OLED, donc.Voici quelques semaines que nous utilisons ce dock à des fins de test, et jusqu'ici tout va bien : le dock semble donc répondre aux exigences de Nintendo pour ne plus bricker sa console. A moins que Nintendo ait aussi résolu ce "petit" problème de son côté après le fiasco de 2018.On a bien entendu quelques réserves sur ce produit : d'une part, il nous est arrivé une fois que le mod "portable" bascule à nouveau en mode TV, sans que l'on comprenne trop pourquoi. D'autre part, le dock est livré sans adaptateur secteur, il vous faudra donc utiliser l'adaptateur de Nintendo, ou un adapteur USB-C de puissance équivalente.Mais c'est sans doute le compromis à trouver pour disposer d'un nouveau dock à prix doux : vous pouvez l'acheter sur le site d'Antank , où d'autres références d'accessoires Switch sont également proposés.On n'a pas toujours envie de jouer à la Switch avec la console entre les mains, même en mode nomade : le Magnetic Stand for Switch, ou stand magnétique pour Switch en français, est une station d'accueil magnétique qui permet de jouer en orientant la console de la manière la plus optimale du moment.En effet, le rôle de ce dock est d'accueillir la Switch et de vous permettre de la disposer en orientant les éléments du pied, réglables en hauteur et selon tous les degrés voulus (rotation de 270° possible). Le principe est assez simple : vous bloquez la console sur un clip qui, grâce à un aimant assez puissant, se fiche à la station d'accueil.Le pied étant lui-même lesté pour contre-balancer le poids de la Switch, le tout est suffisamment stable pour permettre de jouer sans craindre la moindre chute de la console en fonction des mouvements du véhicule depuis lequel vous jouez. La seule contrainte : une surface plane pour poser le stand.L'interêt est donc surtout en voyage, quand on n'a pas emporté de dock avec soi pour brancher la console sur une TV : le stand permet de surélever légèrement la console pour permettre aux joueurs de voir l'écran sans trop de difficulté. Dans la pratique, jouer à 4 en écran partagé sur un écran de Switch relève du challenge, mais on s'en contente quand on n'a pas le choix. Et seul, c'est idéal, on peut vraiment placer la console devant soi, jouer avec sa manette habituelle sans douleur cervicale au bout d'une session de jeu.SiWiQU commercialise ses produits sur plusieurs sites, notamment sur Amazon.fr où l'on apprend que la station supporte jusqu'à deux kilos, ce qui explique sa stabilité. Entièrement liable, cette station est certes un peu lourde, mais elle ne prend guère de place dans votre sac et il est donc facile de l'emporter partout avec soi.