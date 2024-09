Les médias visitent le Nintendo Museum en avant-première avec des images de l'expo et de sa boutique qui donnent terriblement envie

Vidéo Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il ne s'agit pas d'un projet commercial, mais plutôt d'aider les employés de Nintendo à mieux comprendre Nintendo et d'aider le grand public à en savoir plus sur Nintendo. Nous n'avons donc pas l'intention de l'étendre à d'autres lieux

Lorsque j'ai pensé pour la première fois à créer ce musée, ma plus grande inquiétude était que si Yamauchi était là, il me dirait de ne pas le faire. Néanmoins, deux raisons m'ont poussé à créer ce musée.



Je pense que nous vivons à une époque où si nous n'exposons pas ces produits quelque part, les gens oublieront. À part la console Nintendo Switch, tout ce qui se trouve dans le musée a maintenant plus de 20 ans.



J'avais l'habitude de donner un séminaire de deux heures aux nouveaux employés, qui est ensuite devenu un séminaire de deux heures et demie, et avant que je m'en rende compte, le séminaire a fini par durer près de trois heures. Après presque 20 ans, j'aimerais arrêter ces séminaires.

Dans moins d'une semaine, les premiers visiteurs du Musée Nintendo vont pouvoir découvrir l'incroyable histoire de la firme. Cette semaine, juste avant le TGS qui mène bon nombre de journalistes à Tokyo, Nintendo a proposé une visite exclusive de découverte. Nous n'y étions pas, mais les images rapportées par les uns et par les autres font sacrément envie. Découvrons les allées de l'exposition et l'incroyable boutique de ce musée pas comme les autres.Le 2 octobre 2024, Nintendo ouvre les portes de son musée , le Nintendo Museum, construit sur le site d'une ancienne usine de la firme à Kyoto, au Japon. Cette semaine, des médias et des influenceurs ont été invités à découvrir le musée : un petit détour s'imposait donc pour ceux qui se rendaient déjà au Tokyo Game Show, après tout Kyoto n'est qu'à 450 kilomètres, soit à peine plus de deux heures en Shinkansen, le TGV japonais.A l'occasion de cette découverte en avant-première, les visiteurs ont ainsi pu découvrir le musée tel qu'il sera disponible la semaine prochaine aux heureux détenteurs d'un billet dans le cadre de la loterie organisée par Nintendo via le site officiel du musée. Parcours de découverte des produits Nintendo depuis 1889 — année de création de Nintendo, participation aux ateliers et aux activités proposées... L'occasion pour tous les participants de témoigner de leur ressenti en découvrant ces 135 ans d'Histoire.Les médias américains et japonais n'étaient pas en reste, mais nous avons aussi en France des influenceurs et des journalistes qui ont pu prendre part à cette visite exclusive, ainsi Julien Chièze et M6 Infos ont-ils pu proposer des images de leurs visites respectives qu'on vous partage ici :Ces vidéos vous confirmeront tout l'intérêt pour les fans de visiter ce musée dès que l'occasion leur en sera donnée. Et sur Twitter, plusieurs médias ont aussi partagé de nombreuses photos des vitrines d'exposition que l'on a pu retrouver en photo sur Twitter :Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les médias sont plutôt extatiques devant la qualité des produits exposés dans ce musée. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra aller à Kyoto pour le découvrir. La bonne nouvelle, c'est qu'il faudra aller à Kyoto pour le découvrir :) En effet, Shigeru Miyamoto a expliqué dans une interview qu'il n'y avait pas de projet chez Nintendo de proposer ce Musée Nintendo ailleurs qu'à Kyoto. En vrai, cela ne nous étonne pas, dans le sens où c'est le principe même d'un musée : offrir en un lieu unique au monde des expériences uniques voire inoubliables. Les musées ont bien changé !Il a déclaré :Shigeru Miyamoto a aussi expliqué qu'en d'autres temps, un tel musée aurait tout simplement été impossible. Hiroshi Yamauchi, le plus long dirigeant de Nintendo qui a décidé d'orienter Nintendo vers la fabrication de consoles de jeux vidéo, n'aurait sans doute pas approuvé un tel projet. Mais pour Miyamoto, un musée est salvateur : cela lui permettra de ne plus avoir à organiser de visite des archives de Nintendo aux nouveaux employés pendant plus de trois heures, a-t-il indiqué dans une interview :Et parmi les expériences que l'on redoute dans un musée, sa boutique souvenirs . Celle-ci s'annonce tout simplement exceptionnelle, avec des produits uniques qui ont fait le tour du monde ces dernières heures, à l'instar d'un coussin de manette Nintendo 64, ou cette WiiMote géante. Ces produits sont abusivement chers, mais la boutique propose son lot de mugs, de stylos et de pin's à l'effigie de la marque, de ses personnages... mais aussi de certaines de ses consoles les moins populaires comme le Virtual Boy et la Wii U !Watch.Impress nous propose de découvrir cela dans sa vidéo :C'est un bien incroyable musée que les fans vont pouvoir découvrir à partir de mercredi prochain. Avec un planning de visites complet pour les deux prochains mois, il faudra bien participer en temps et en heure aux loteries permettant peut-être de pouvoir acheter son billet lors d'un voyage au Japon. Une visite incontournable pour les fans de Nintendo, une raison de plus s'il en fallait une de mettre Kyoto sur sa liste des villes à visiter dans les tous prochains mois !Source : Game Watch