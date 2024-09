Phantom Brave : The Lost Hero débarque sur Switch le 30 janvier 2025

Développé par Nippon Ichi Software, Phantom Brave : The Lost Hero est un tactical RPG se déroulant dans la contrée d’Ivoire, un monde parsemé d'innombrables îles de toutes formes et de toutes tailles. Il met en scène le personnage de Marona, héroïne capable de communiquer et de contrôler les fantômes. Elle est accompagnée de Ash, son ami fantôme. Tous deux voyagent d’îles en îles, pour apporter de l’aide aux personnes dans le besoin. Jusqu’à ce que le destin les sépare …Au Japon, Phantom Brave : The Lost Hero sera vendu au prix de 7 200 yens (7 920 yens avec les taxes). Une édition limitée sera également disponible au prix de 9 980 yens (10 978 yens avec les taxes), comprenant une copie du jeu, un CD de la bande originale, une boîte spéciale, un livre d'art de 40 pages, un sous-verre acrylique exclusif – l’acrylique étant très en vogue en ce moment dans les collectors de jeux japonais - et un code de téléchargement pour les tenues « Ghost Island » d'Ash et de Marona. Les premiers exemplaires des deux éditions comprennent également le costume « Minty » de Patty.Pour rappel, Phantom Brave est une série vieille de 20 ans puisqu’elle est apparue en 2004 sur PlayStation 2. 5 ans plus tard, en 2009, elle aura droit à une « suite », Phantom Brave : We Meet Again, sur Wii. C’était en réalité plus une version améliorée de l’original qu’une véritable suite. Il aura donc fallu attendre 16 ans pour qu’un 3e épisode voit le jour en la personne de The Lost Hero.Pour les amateurs de tactical japonais pur jus, vivement le 30 janvier donc !Source : Gematsu