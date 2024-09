Miyamoto : ‘La guerre des consoles ? Laissez Nintendo en dehors de ça !’

"Si vous regardez nos expositions au musée [Nintendo], vous verrez que Nintendo a toujours travaillé sur des technologies innovantes. Mais nous les sortons au bon moment, quand nous estimons que c'est parfait."

"Notre objectif est que les gens comprennent ce qu'est Nintendo à travers nos produits et nos musées : une entreprise qui va au-delà de la simple compétition industrielle."

Shigeru Miyamoto s'est récemment exprimé sur la guerre des consoles, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il souhaite que Nintendo reste en dehors de ces débats souvent centrés sur les performances techniques des machines. C'est d'ailleurs un sujet au coeur des discussions concernant la PS5 Pro, un monstre de puissance vendu au prix fort : Nintendo aurait-il vocation à entrer dans la bataille ?Alors que le grand public attend avec impatience l'annonce de la prochaine console de Nintendo, le créateur a profité d'une interview avec Famitsu pour rappeler que la philosophie de la firme de Kyoto est différente de celle de ses concurrents.Avec humour, Miyamoto a déclaré qu'il espérait que "les gens s'abstiendront de traîner Nintendo dans des compétitions comme les soi-disant ‘guerres des consoles,’ qui se concentrent sur les spécifications techniques et la performance matérielle."Ce que l'on doit comprendre, c'est que Nintendo, fidèle à sa stratégie différenciante depuis la GameCube, continuera d'explorer les technologies de manière unique, sans se focaliser uniquement sur les processeurs les plus rapides ou la puissance brute des consoles.Nintendo se veut donc hors course sur la bataille des specs, mais pas sur l'innovation : ce n’est pas la première fois que Nintendo s’écarte volontairement de la bataille des performances techniques. On se souvient que l’entreprise avait déjà pris du recul à l’époque de la Wii, offrant une console bien moins puissante mais avec un gameplay novateur qui a fait un véritable carton.Aujourd’hui encore, Nintendo préfère sortir des sentiers battus en se concentrant sur l’expérience utilisateur et le plaisir de jeu plutôt que sur la course aux graphismes et aux chiffres. "Nous attendons le moment idéal pour commercialiser nos produits," explique Miyamoto. Pour Nintendo, il s'agit d'apporter des nouveautés qui ont du sens, et pas uniquement de suivre la dernière mode technologique.Pas sûr que cette soif de nouveauté soit au coeur des préoccupations de Nintendo avec sa prochaine génération de console : les indices du leak de la semaine dernière montrent plutôt un Big N bien installés sur ses appuis, avec une console toujours hybride, mais beaucoup plus puissante grâce au processeur Tegra T239 de Nvidia Miyamoto souligne également que cette approche est délibérée :Cette stratégie a évidemment porté ses fruits avec la Switch, une console hybride au concept unique qui à séduit un très large public des années après son lancement : lors de la publication de ses derniers résultats semestriels, le nombre de Switch vendu s'est élevé à 143.4 millions de consoles vendues Outre les jeux vidéo, Miyamoto a rappelé que Nintendo ne se limitait plus uniquement à ce domaine. Avec des projets dans le cinéma, comme le récent succès de Super Mario Bros. Le Film, ou encore le futur (et un peu inquiétant) projet de film en Live-action The Legend of Zelda , et d’autres formes de divertissement en préparation, Nintendo souhaite que le public comprenne qu'il ne s'agit pas uniquement de la course à la technologie. "Nous voulons créer du contenu diversifié, pas seulement des jeux. C’est ce qui fait de Nintendo une entreprise unique."Miyamoto espère que le message sera entendu lors du lancement de la prochaine console : il ne s'agit pas de participer à une guerre de puissance technique, mais de proposer une expérience de jeu nouvelle, fidèle à l'esprit créatif de Nintendo.Et vous, que pensez-vous de la vision de Miyamoto, et plus généralement le regard de Nintendo sur cette guerre des consoles ? Rejoignez la discussion dans les commentaires ci-dessous ou sur notre serveur Discord pour partager votre avis !Source : Famitsu via Resetera