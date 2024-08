Résultats trimestriels de Nintendo : coup de blues après un trimestre 2024 extraordinaire

Un premier trimestre compliqué

The latest Financial Results Explanatory Material (with notes) can now be found on our IR information website.https://t.co/P020mRQN1J — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) August 2, 2024

Performance de la Switch : 143.4 millions de consoles vendues

Il n'y a pas eu de tels facteurs spéciaux au premier trimestre de cet exercice, et la Nintendo Switch étant maintenant dans sa huitième année depuis son lancement, les ventes unitaires de matériel et de logiciels ont diminué de manière significative en glissement annuel.

Actualisation des million-sellers de la Switch

Mario Kart 8 Deluxe : 62.9 millions Animal Crossing: New Horizons : 45.85 millions Super Smash bros. Ultimate : 34.66 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 32.05 millions Super Mario Odyssey : 28.21 millions Pokémon Epée & Bouclier : 26.35 millions Pokémon Ecarlate & Violet : 25.29 millions Super Mario Party : 20.84 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 20.80 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 17.61 millions

Un coup d'oeil sur les prochains mois

Emio L'homme au sourire : sortie le 29 aout 2024

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : sortie le 26 septembre

Super Mario Party Jamboree : sortie le 17 octobre

Mario & Luigi Brothership : sortie le 7 novembre

Donkey Kong Country Returns HD : sortie le 16 janvier 2025

Nintendo partout

À l'avenir, nous continuerons à créer des points de contact avec les consommateurs en promouvant diverses initiatives qui utilisent la propriété intellectuelle de Nintendo dans un large éventail de domaines. en promouvant diverses initiatives qui utilisent la propriété intellectuelle de Nintendo dans un large éventail de domaines.

On s'était habitué, depuis plusieurs années maintenant, à aller de record en record. L'année dernière était à ce titre exceptionnelle, notamment le premier trimestre de l'année fiscale qui avait été marqué par la sortie du film d'animation Super Mario Bros Le Film et d'un nouveau Zelda avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.Rien de tout cela cette année, et on sent donc à la lecture des chiffres officiels de Nintendo que ce premier trimestre 2025, du 1e avril au 30 juin 2024, s'est traduit par un net ralentissement des ventes chez Nintendo, impactant tous les chiffres : le chiffre d'affaires a baissé de 46.5% en passant de 461.3 à 246.6 milliards de yens.Mécaniquement, cela joue sur la rentabilité de Nintendo avec un profit opérationnel qui baisse de 70% en passant de 185.4 milliards de yens à 54.5 milliards. Le profit ordinaire baisse de 55.3% en passant de 253.7 à 113.4 milliards de yens, même baisse du côté du bénéfice net qui passe de 181 à 80.9 milliards de yens.La bonne nouvelle, c'est qu'il reste un bénéfice à la sortie du trimestre. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas une activité pour compenser les autres en cette période de changement : les ventes de jeux vidéo on baissé de 46.4%, le revenu lié au mobile et aux licences a baissé de 53.8% (il n'y a pas un film Mario tous les ans !). Ajoutons à cela le taux de change défavorable à Nintendo, et on se retrouve avec des chiffres très négatifs pour le trimestre.Dans ses dépenses, Nintendo souligne l'augmentation des frais de recherche et développement, ce qui est plutôt de bon augure en vue de la sortie en 2025 de la prochaine génération de console de la firme, avec 97.9 milliards de yens investis contre 95.6 l'année précédente sur la même période. Cette hausse des dépenses en R&D, combinée à la baisse de chiffre d'affaires, fait plonger le profit opérationnel de 70.6% comme on le disait plus haut.En dépit de ce premier trimestre compliqué, Nintendo ne revoie pas ses objectifs pour la fin de l'année fiscale 2024-2025 : le chiffre d'affaires attendu reste à 1350 milliards de yens, en baisse de 19.3% par rapport au bilan annuel précédent, et Nintendo s'attend quand même à un bénéfice de l'ordre de 300 milliards de yens (contre 490.6 milliards l'année dernière). Ce chiffre ne pourra être atteint que si les ventes sont au rendez-vous : Nintendo table sur 13.5 millions de Switch vendues, et 165 millions de jeux vendus.C'est compliqué pour la Switch, donc, sur cette période du 1e avril au 30 juin 2024 : les ventes de consoles ont baissé de 46.3%, tout en restant à un niveau honorable avec 2.1 millions de consoles vendues, portant le total des consoles vendues à. 143.4 millions d'unités.Les ventes du modèle OLED ont souffert le plus sur ce trimestre, en baissant de 56.1% à 1.14 millions d'unités : l'année dernière, le modèle avait certainement largement bénéficié de la sortie de TOTK, incitant les joueurs à s'offrir le modèle OLED. Les Switch classique et Lite en comparaison diminuent moins fortement, respectivement de 18.4% et 23.2%.Les ventes de jeux vidéo reculent aussi nettement en dépit de la sortie de titres pourtant forts pour Nintendo : Paper Mario: La Porte Millénaire, et Luigi's Mansion 2 HD. Tous deux sont déjà devenus des million sellers, ce qui est une bonne nouvelle en soi, mais ce ne sera pas suffisant pour compenser la perte de puissance du reste du catalogue ce trimestre : 30.64 millions d'exemplaires de jeux ont été vendus par Nintendo, ce qui représente une baisse de 41.3%.Nintendo justifie cet écart par l'impact du film Mario sur les ventes de jeux et bien sûr la sortie de TOTK. On peut donc penser que cela était attendu, même si les chiffres impressionnent toujours quand on les découvre dans un rapport financier officiel :Combien de Nintendo Switch ont-elles été vendues depuis sa sortie ? Au 30 juin 2024, Nintendo a vendu 143.42 millions de consoles, essentiellement des Switch classiques (93,97 millions), la Switch OLED s'étant vendue à 25.58 millions d'unités et la Switch Lite à 23.87 millions d'exemplaires.Combien de jeux Nintendo ont été vendus sur Switch depuis sa sortie ? Au 30 juin 2024, 1 266 460 000 de jeux ont été vendus, cela représente on s'en doute beaucoup d'exemplaires de Mario Kart 8 Deluxe dans les foyers tout ça !Il y a quand même une bonne nouvelle pour Nintendo : les Switch ne sont pas mises au placard par les joueurs ! Nintendo compte 128 millions de joueurs actifs sur Switch. Il faut dire que le rythme de sorties est soutenu, et c'est donc autant de raisons d'allumer sa console... et ce sans parler des sorties de jeux indépendants qui scotchent les joueurs à leur console via l'eShop et qui ne se reflètent pas dans ces chiffres du seul Nintendo.On aime bien regarder le classement des jeux Nintendo qui se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires. Ce niveau est plus facile à atteindre quand le parc installé de console dépasse les 140 millions, c'est sûr, mais rien n'est jamais garanti et un jeu peut susciter l'indifférence chez les joueurs. Par chance pour Nintendo, cela n'arrive pas avec ses jeux, grâce à un marketing bien rôdé et un rythme de sorties bien calculé.On parlait de deux sorties Nintendo sur ce trimestre : les deux franchissent allègrement le cap du million d'exemplaires vendus, avec Paper Mario: La Porte Millénaire et ses 1.3 millions de jeux vendus, ou Luigi's Mansion 2 HD qui sorti fin juin s'est écoulé en quelques jours à 1.19 millions d'unités. Pas mal pour un remake. Moins populaire, l'aventure de Peach dans Princess Peach: Showtime n'a conquis "que" 1.3 millions de joueurs depuis sa sortie en mars 2024.Voici le top 10 au 30 juin 2024 ( source ) :On n'est plus très loin de dire que pour paraitre dans ce top 10, il faut s'être vendu à 20 millions d'exemplaires minimum, mais cela ne devrait pas se produire car on ne voit pas comment, à ce stade de la vie de la Switch, un jeu pourrait entrer dans le top 10 avec autant d'exemplaires vendus. Très belle performance générale en tout cas après 7 ans d'existence révolus !Le second trimestre fiscal 2024-2025 a commencé depuis un mois, on a ainsi déjà vu Nintendo World Championships: NES Edition arriver le 18 juillet dernier, mais Nintendo insiste sur la richesse de son catalogue dans les mois à venir :Pour accompagner la sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, une édition limitée de la Switch Lite , comme par hasard le modèle en souffrance par rapport à la Switch classique et la Switch OLED, sera proposé par Nintendo.L'objectif de Nintendo, même à ce stade du cycle de vie de sa console, entend bien maximiser les ventes de software et de hardware pour "que le plus grand nombre continue à jouer à la Nintendo Switch".Dans son rapport, Nintendo insiste sur la visibilité de ses franchises en dehors des consoles et des jeux vidéo dans lesquels apparaissent ses personnages. Ainsi, Nintendo rappelle deux projets cinématographiques en cours, avec un second film Super Mario Bros pour le 3 avril 2026 , un film live-action The Legend of Zelda avec Arad Productions Inc sans date de sortie en salle.Le développement de Super Nintendo World continue chez Universal : Nintendo rappelle que Donkey Kong Country va ouvrir à Super Nintendo World d'Universal Studios Japan dans la seconde moitié de l'année.Ajoutons à cela deux projets très intéressants : le premier est le musée Nintendo qui va ouvrir ses portes à Uji City à Kyoto cet automne, le second est l' ouverture d'un nouveau Nintendo Store, à San Francisco . Nous, on attend l'annonce d'un Nintendo Paris après le succès du popup store de la Japan Expo qui a vu bon nombre de fans se ruiner pour la Cause !