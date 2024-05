Une seconde boutique Nintendo Store ouvrira à San Francisco en 2025

Nintendo of America a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir une boutique officielle sur l'emblématique Union Square de San Francisco, afin de permettre à un large éventail de visiteurs, venus de près ou de loin, de découvrir l'univers de Nintendo, ses produits et ses personnages. Le magasin, appelé Nintendo San Francisco, ouvrira ses portes en 2025 et sera le deuxième magasin officiel aux États-Unis, après celui de New York. Restez à l'écoute pour plus d'informations à l'approche de l'ouverture du nouveau magasin.

Nintendo a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une deuxième boutique officielle aux États-Unis, prévue pour 2025 à San Francisco. Cette nouvelle boutique prendra place dans le célèbre Union Square, l'un des centres commerciaux les plus emblématiques de la ville.L'ouverture de cette boutique sera à n’en pas douter un temps fort pour Big N qui ne possédait jusqu'à présent qu'une seule boutique officielle aux États-Unis, située à New York. Inaugurée en 2005 sous le nom de Nintendo World Store, cette boutique a été rebaptisée Nintendo New York en 2016. On en parle souvent en raison des événements de lancement de jeux et surtout ses produits exclusifs.Bien que Nintendo n'ait pas encore révélé tous les détails concernant la nouvelle boutique de San Francisco, il est attendu qu'elle offre une expérience similaire à celle de New York. Les visiteurs pourront y acheter une variété de produits Nintendo et participer à divers événements.Voici le communiqué officiel de Nintendo :L'année 2025 s'annonce déjà comme une grande année pour Nintendo, avec également la révélation prévue de la Switch 2 et l'ouverture du Super Nintendo World à Universal Orlando. L'ouverture de cette nouvelle boutique sur la côte Ouest s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. On aimerait maintenant que Nintendo se décide à ouvrir une telle boutique en Europe. Quelle que soit la ville, cela nous irait, avec évidemment une petite préférence pour Paris !Source : Nintendo