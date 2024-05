Un joueur termine Super Mario 64 sans jamais appuyer sur le bouton A : une première !

The Complete History of the A Button Challenge Retrouvez la vidéo sur YouTube

En 86 heures, le joueur Marbler sur Twitch a terminé Super Mario 64. Sa spécificité : il n'a pas appuyé une seule fois sur le bouton A au cours de sa partie. Il y a de cela 8 mois, il avait déjà tenté le coup, mais avait dû se résoudre à 2 pressions sur toute sa partie.Cette semaine, c'est donc un record comme on les aime que Marbler signe, en jouant à la version Wii de Super Mario 64, sur la console virtuelle de la Wii. Cela faisait plus de 20 ans que le challenge était ouvert, et on avait fini par penser qu'une telle prouesse était juste impossible. Un peu comme l'ouverture de cette porte dans le jeu , ceci dit.En lisant cette nouvelle, vous ne pensez sans doute pas à l'importance de bouton A dans un jeu Mario : ce bouton lui sert à sauter, et on sait tous à quel point c'est important de sauter dans un jeu Mario. Pour arriver à la fin du jeu sans appuyer sur A, Marbler a utilisé toutes les astuces connues, révélées par d'autres joueurs ces 20 dernières années comme "Mr_Robert_Z, Bottles704, Thiago Trujillo, Mp16z et bobmario511" pour franchir les endroits que l'on croyait infranchissables sans presser ce bouton.Maintenant, à vous de prendre le temps qu'il faut pour regarder la performance de Marbler sur Twitch . Vous pouvez aussi basculer sur YouTube pour regarder cette vidéo explicative de l'événement :On est décidément toujours aussi friand de ces nouvelles qui nous donnent l'occasion de parler d'un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps !Source : Gamesradar.com