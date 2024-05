Un exploit historique sur Super Mario 64 : sa dernière porte enfin ouverte après 27 ans

SM64's Unopenable Door Has Finally Been Opened! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après plus de deux décennies, le mystère de la dernière porte verrouillée de Super Mario 64 a enfin été résolu, marquant un moment historique dans l'histoire de ce jeu de plateforme d'anthologie. Pensez donc : cet exploit, réalisé par un utilisateur nommé Alexpalix1, a longtemps été cru impossible, en raison de la façon dont le jeu a été codé, et on a cru jusqu'ici qu'ouvrir cette porte de l'extérieur était impossible !Mais il n'en était rien et la technique a été dévoilée dans une vidéo vraiment captivante qui montre une maîtrise plus qu'impressionnante de la logique du code du jeu :La porte en question se trouve dans le niveau emblématique des pingouins, là où, avouons-le, bon nombre de joueurs ont tenté de jeter le bébé pingouin du haut de la montagne. Ne niez pas cette évident, nous l'avons tous fait. A plusieurs reprises. Dans ce niveau, une cabane en bois contient une porte qui, normalement, ne peut être franchie que dans un seul sens à cause d'un mur invisible, la rendant la seule porte dans le jeu à ne pas pouvoir être ouverte des deux côtés. Or, grâce à une compréhension détaillée du fonctionnement du code de Super Mario 64 et avec un peu d'aide de la mère du bébé pingouin, Alexpalix1 a réussi l'impensable.La clé de cette réussite réside dans une manipulation spécifique de Mario lorsqu’il tombe et court simultanément. Si ces actions se produisent dans le même cadre temporel, le jeu priorise la course, permettant ainsi à Mario de traverser la porte avec juste un cadre de marche. Ce timing précis ouvre non seulement la porte, mais téléporte aussi Mario à l'intérieur de la cabane, sain et sauf.Cette technique, bien que complexe, est expliquée de manière détaillée dans la vidéo de pannenkoek2012 sur YouTube, rendant l'exploit accessible à tous les passionnés désireux de tenter l'expérience eux-mêmes. Ne manquez pas ces quelques minutes qui vont marquer l'Histoire de Super Mario 64.Certes, l'ouverture de cette porte, après 27 ans, ne révolutionnera peut-être pas le cadre technique du jeu, dans la mesure où la franchir ne permet pas de gagner de temps dans un speed-run par exemple, mais elle souligne la créativité et la persévérance de notre incroyable communauté mondiale des fans de Nintendo.Puisque nous abordons sa vidéo dans le cadre de cette news, nous vous invitons si vous le souhaitez à soutenir Pannenkoek2012 via sa chaîne YouTube , différents abonnements sont possibles dès 4.99€.Sources : Chaîne YouTube de pannenkoek2012 via Eurogamer.net