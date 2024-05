The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fête son premier anniversaire avec un artwork spécial

Il y a tout juste un an (+ 1 jour !), The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom faisait son apparition aussi attendue que retentissante sur Nintendo Switch, captivant les joueurs avec son gigantesque univers et ses énigmes innovantes. Pour marquer ce jalon, Nintendo a dévoilé un nouvel artwork commémoratif qui capture fait écho à l'histoire complexe et la relation... vitale qui unit Link et Zelda dans le jeu.L'œuvre d'art, révélée sur les réseaux sociaux de Nintendo, montre les figures emblématiques de Link et de Zelda en chute libre dans le ciel d'Hyrule, avec la date anniversaire soulignant un an depuis la sortie du jeu.Nintendo a également lancé un appel à sa communauté, en les invitant à partager leurs souvenirs favoris : "Le temps passe vite lorsque vous explorez les terres, les cieux et les profondeurs d'Hyrule ! Quels sont vos souvenirs préférés de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lancé il y a un an sur Nintendo Switch ?"En plus de cet artwork spécial, Nintendo a annoncé la sortie d'un album de la bande originale et d'un livre d'art exceptionnel, enrichissant ainsi l'expérience des fans et célébrant de manière créative et lucrative le premier anniversaire de ce titre essentiel de la console.En source ci-dessous, vous pourrez retrouver les 3 illustrations à télécharger comme fond d'écran pour votre smartphone ou votre ordinateur.Source : Nintendo