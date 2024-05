[Rumeur] Une bande originale pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom serait en préparation avec une annonce ce 12 mai

On est toujours friand des nouvelles qui concernent The Legend of Zelda, et on se dit que cette rumeur qui circule pourrait bien intéresser tout fan de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ! Et effet, une sortie officielle de la bande originale du jeu est apparemment en cours de préparation.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s'est très rapidement imposé comme l'un des titres phares de la Nintendo Switch, non seulement par son gameplay immersif et ses graphismes époustouflants, mais aussi par sa musique captivante. Mais on ne s'était jamais vraiment étonné jusqu'ici qu'aucune bande originale officielle n'ait été proposée au public... jusqu'à ce jour du moins !La rumeur, relayée par Nintendo Everything , indique que deux versions de la bande originale pourraient voir le jour : une édition standard et une édition limitée. L'une comme l'autre sont très attendues, mais on est curieux de connaître les ajouts exclusifs à la version limitée.Nintendo pourrait dévoiler officiellement ces détails à l'occasion du premier anniversaire de la sortie de Tears of the Kingdom, soit ce 12 mai 2024. Cela signifierait une disponibilité de l'album en juillet 2024 au Japon. Il est encore tôt pour espérer une sortie occidentale de cette BO, mais en fonction on pourra toujours se tourner vers l'import pour assouvir notre Zeldaïte aigüe... ou lire sans jamais se lasser les contenus 100% Zelda de l'équipe de Puissance Zelda Cette annonce n'est certes pas encore confirmée par Nintendo, mais on sent une pointe d'excitation parmi les fans. On ne manquera pas de revenir sur les éléments proposés dans ces éditions dès que nous aurons plus de détails à leur sujet.Source : Nintendo Everything