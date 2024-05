Le nom de code de la prochaine Switch a-t-il été découvert ?

A ce stade, ce n'est qu'une rumeur de plus au sujet de la prochaine génération de console de Nintendo : son nom de code, ou codename en anglais, un sujet qui pourrait alimenter bien des discussions... si seulement il voulait dire quelque chose.Car "Muji" peut tout et rien dire à la fois : la traduction du terme muji en japonais veut dire "simple" ("plain" en anglais). De là à dire que c'est un terme provisoire posé là en attendant de pouvoir mettre un vrai nom de code dans quelque temps, il n'y a qu'un pas.Certains ont fait le rapprochement avec la philosophie de la chaine de magasins japonaise Muji, qui propose différents types d'équipement de la maison, de vêtements... En France, ces boutiques sont parfois accessibles dans les grandes métropoles, on vous laissera arpenter les allées du magasin pour vous inspirer de l'ambiance !Le site espagnol Nintenduo est allé un peu plus loin dans sa réflexion : selon eux, "muji" serait la contraction de deux caractères kanji, qui forment l'expression "sans forme" ou "plat", une sorte de modèle vierge... ce qui revient un peu à l'hypothèse du nom provisoire en attendant d'avoir un vrai nom de code à poser là pour faire jaser tout Internet.Une dernière hypothèse proposée par Gamereactor consiste à dire que "muji" fait référence à une autre expression en kanji qui veut dire "prochain rêve". Alors là, soudain, on rigole moins, et on aime bien la poésie de cette dernière hypothèse.En attendant, "muni" est-il le vrai nom de code de la Switch 2 ou pas, c'est une vraie question. On n'en tirera aucune conclusion pour le moment, si ce n'est qu'on aurait bien voulu rêver un peu pour se rappeler des noms de code des précédentes générations !D'ailleurs, vous souvenez-vous des précédents noms de code des consoles Nintendo avant que Big N ne révèle le nom officiel ? On a fait le point pour vous :- Nintendo Switch : Projet NX- Wii U : Project Café- Wii : Projet Revolution- GameCube : Projet Dolphin- Nintendo 64 : Project RealityLes deux premières consoles Nintendo, la Famicom et la Super Famicom, étaient des noms de code à elles seules : Famicom est la contraction de Family Computer, ou ordinateur familial, ce que les consoles n'étaient absolument pas !Le nom de code Muji vous plairait-il pour appeler la prochaine génération de console Nintendo ? On s'interroge sur notre serveur Discord depuis plusieurs jours sur le nom potentiel que Nintendo pourrait choisir.Source : Famiboards via NintendoLife