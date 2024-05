[Rumeur] Quand les curieux font parler les données logistiques de Nintendo et ses fournisseurs

Il semble donc possible de connaître le détail d'expéditions entre entreprises. En tout cas c'est ce que l'on retiendra du travail de fourmi de certains membres du forum Famiboard qui ont analysé les données logistiques entre Nintendo, Nvidia et d'autres fournisseurs de ce que l'on pense être la prochaine génération de Switch . Selon ces données, de nouvelles références de composants sont apparues sur les bordereaux de livraison, avec des infos assez précises sur ce qui pourrait donc équiper la prochaine console.Ainsi, on a pu lire qu'un bordereau mentionnait une barrette de 6Gb de RAM, les internautes pensent que chaque console aura deux barrettes, ce qui portera donc, notez l'effort de calcul, la console à 12 Go. On ne sait pas s'il s'agit de RAM LPDDR5 ou LPDDR5X, mais d'après les sources la vitesse permettra d'assurer 7,500 millions de transferts par seconde.Si on rapporte cette information à la capacité de la Switch, on notera que la console avec 4Go de RAM LPPDR4, à une vitesse de 3,200 millions de transferts par seconde.Seconde information dans cette rumeur : la capacité de stockage interne de la Switch 2 . C'est une donnée importante car on est tous passés plusieurs fois par cette situation d'espace disque manquant sur la console, nous contraignant à acheter de nouvelles cartes SD pour stocker nos jeux, ou en supprimer de nos consoles pour les oublier. Ô tristesse. On ne s'épargnera pas ce douloureux choix avec la prochaine machine de Nintendo, puisqu'elle devrait avoir 256 Go de mémoire interne. C'est mieux que la Switch et ses 32 Mo, mais cela ne nous fait pas un disque dur pour ne pas se soucier des jeux stockés, tout ça...La mémoire en question aura une vitesse de 2.1 Go par seconde, ce qui est nettement mieux que la Switch qui n'avait donc que 32 Go et qui plafonnait à 300 mb/s.Si on compare maintenant ces infos avec les consoles concurrentes, on n'est pas très loin des 2.4 Go/s de la Xbox series X/S, nous dit-on sur VGC, mais l'important n'est pas là : c'est plutôt comment Nintendo entend tirer partie de la technologie d'upscaling de Nvidia, qui nous permettra d'avoir des graphismes plus beaux, nécessitant pourtant une puissance de calcul moindre. Magique.On ne tirera pas de conclusion sur ce que cela implique pour la Switch 2 en termes de puissance, mais on se doute bien que tout cela aidera la console à calculer plus vite, et donc à calculer mieux, tout en étant en mesure de transmettre les résultats de ses calculs à grande vitesse à travers ses circuits imprimés. Car n'oublions pas qu'au-delà de la passion que suscite l'arrivée d'une console, elle ne reste qu'un boitier en plastique avec des circuits imprimés à l'intérieur, et beaucoup de savoir-faire électronique.A lire aussi : rien sur la Switch 2 lors du prochain Nintendo Direct Inutile de dire qu'on n'est pas près de pouvoir vérifier tout cela, mais on se rappellera qu'un jour, des internautes ont épluché les bordereaux de livraison de Nintendo pour en savoir un peu plus sur ses relations commerciales avec ses fournisseurs. Quelle époque !Source : Faminoards via Videogamechronicle.com