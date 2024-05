La collection Lara Croft arrive sur Nintendo Switch avec une édition collector signée Limited Run Games

Elle revient sur Nintendo Switch : Lara Croft a fait une entrée spectaculaire avec The Lara Croft Collection, qui regroupe deux de ses aventures réunies dans un seul pack. Cette collection est désormais disponible en pré-réservation en édition collector, proposée à $89.99, exclusivement sur le site de Limited Run Games Cette édition spéciale, qui comprendra une copie physique du jeu sur une cartouche sans verrouillage régional, une boîte emblématique en forme de trapèze, une scénette en acrylique, la bande-son originale, un Steelbook et des illustrations, sera en précommande jusqu'au 9 juin 2024. Les envois sont prévus pour débuter entre le 1er et le 30 novembre 2024.Les jeux inclus, Lara Croft & the Guardian of Light et Lara Croft & the Temple of Osiris, offrent une expérience de combat arcade non-stop et la possibilité de jouer en coopération de 2 à 4 joueurs. Les joueurs sont invités à naviguer à travers des jungles denses et des ruines aztèques élaborées, ou à enquêter sur les tombes maudites des pharaons antiques, tout en combattant des hordes de créatures surnaturelles et en résolvant des énigmes complexes.Chaque aventure promet des combats rapides et des casse-têtes gratifiants, avec une multitude d'armes, d'équipements et d'artefacts magiques à débloquer. Que ce soit pour emprisonner Xolotl, le dieu aztèque de la foudre et de la mort, dans Guardian of Light, ou pour réunir les fragments d'Osiris afin d'empêcher Set, le dieu du mal, d'asservir l'humanité dans Temple of Osiris, chaque jeu propose son lot de challenges adaptés à tous les niveaux de joueurs.C'est un collector soigné que nous prépare Limited Run Games, avec son collector #236. Notez que l'édition physique sera également proposée en édition standard , à 39,99$ sur le site de l'éditeur spécialisé en sorties limitées.Source : Limited Run Games