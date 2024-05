[Rumeur] Une version spéciale de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour la Switch 2 ?

Selon des informations récentes divulguées par Midori, un leaker réputé pour ses prédictions précises concernant les jeux Atlus et SEGA, Nintendo pourrait préparer une nouvelle version de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour sa future console, actuellement connue sous le nom de code Switch 2.Ce projet, baptisé "U-King-O", ferait référence directe au nom de code du jeu original, U-King, suggérant fortement qu'il s'agirait d'un portage. Avec cette nouvelle itération, des améliorations telles qu'une résolution plus élevée et un meilleur taux de rafraîchissement sont attendues, suivant les standards modernes de qualité graphique et surtout en phase avec les dernières rumeurs au sujet des spécifications hardware de la console Cependant, des incertitudes demeurent quant à la nature exacte de ce projet. Il n'est pas clair s'il s'agirait d'une version complètement nouvelle nécessitant un nouvel achat, ou si les joueurs auraient la possibilité de mettre à niveau leur jeu existant pour un coût réduit. Cette question reste en suspens et sera cruciale pour les fans possédant déjà le jeu sur la Nintendo Switch originale.Mais de notre point de vue, la question ne se pose pas : Nintendo aura besoin de vendre des jeux et s'appuyer sur un des jeux les mieux notés du siècle semble plutôt pertinent. Et près de 8 ans après la sortie du jeu original, nul doute que la plupart des fans n'aura aucun problème à repasser à la caisse, certains le font bien chaque année pour un jeu de foot ou un jeu de tir fameux !Les rumeurs s'appuient aussi sur des démonstrations techniques qui auraient eu lieu lors de la Gamescom en août dernier, où Nintendo aurait présenté Breath of the Wild fonctionnant sur la nouvelle console avec des améliorations techniques significatives. Bien que rien n'ait été confirmé quant à une sortie définitive, ces démonstrations soulignent l'intention de Nintendo d'exploiter pleinement les capacités de la Switch 2.Bien que ces informations proviennent de sources non confirmées, elles sont soutenues par Pyoro, un autre insider crédible, ce qui ajoute un poids certain à ces affirmations. Les fans de Zelda et de Nintendo devront cependant attendre une annonce officielle pour obtenir des confirmations sur ces développements excitants. Nul doute qu'il nous faudra patienter encore de longs mois avant de pouvoir valider ou non cette sortie.Source : X (Twitter) via Nintendo Everything