L'univers de Nintendo prévoit de s'étendre au cinéma avec de nombreux films selon Chris Pratt

Je suis très excité à l'idée de penser à l'univers de Mario et de Nintendo en général. [...] Je pense que, au cours de la prochaine décennie, nous assisterons à beaucoup d'histoires issues de cet univers.

L'impact du film Super Mario Bros d'Illumination a clairement dépassé toutes les attentes, et si l'on en croit Chris Pratt, l'acteur derrière la voix de Mario, ce n'est que le début. Dans une récente interview avec GamesRadar, Pratt a exprimé son enthousiasme pour l'avenir des films Nintendo, anticipant une expansion significative dans les prochaines années.Chris Pratt a ainsi déclaré :La star a rappelé que non seulement une suite du film Super Mario Bros. est déjà en préparation pour 2026, mais que d'autres projets sont également envisagés, bien que les détails restent sous scellés.Nintendo et Hollywood semblent prêts à capitaliser sur le succès phénoménal du premier film, qui a été le film le plus rentable de 2023. Cette réussite a sans doute ouvert la porte à d'autres adaptations de jeux vidéo Nintendo. Ainsi, une adaptation en film de The Legend of Zelda , réalisée par Wes Ball, est déjà confirmée, ce qui atteste de l'intérêt croissant de Nintendo pour porter sur grand écran ses principales franchises.Chris Pratt, qui a également discuté de son rôle dans le prochain film The Garfield Movie, a partagé son désir de rester impliqué dans les futurs projets de films Nintendo. "Je suis ouvert à faire autant ou aussi peu qu'ils veulent de moi," a-t-il déclaré, soulignant son engagement envers l'univers de Mario et au-delà.Nintendo a la chance de disposer d'un nombre conséquent de propriétés intellectuelles dont certaines se prêteraient bien à une adaptation cinématographique. Mario et Zelda sont bien entendu les deux principales licences de la société, mais en s'appuyant sur des univers comme Metroid du côté de la science-fiction, de Kirby du côté de l'animation, sans oublier le potentiel d'autres univers de la firme, nul doute que Nintendo a de quoi nous attirer encore et encore dans les salles obscures. Pour l'instant, outre le projet de film Zelda, on sait seulement qu' un second film Super Mario Bros est en cours de préparation pour une sortie en 2026 Source : GamesRadar