Quelques statistiques sur l'usage Pokémon GO en Europe

Pokémon GO fêtera bientôt son 8e anniversaire et même si le jeu a connu des hauts et des bas, il reste l'un des jeux mobiles phares capable de rassembler des milliers de joueurs à un même endroit.A la mi-juin, c'est à Madrid que les fans européens de Pokémon se donneront rendez-vous pour le Pokémon GO Fest 2024 qui promet l'arrivée de Necrozma qui sera alors fusionnable avec Solgaleo ou Lunala pour devenir Necrozma Crinière du Couchant ou Necrozma Ailes de l'Aurore.En attendant, Niantic a diffusé quelques statistiques sur l'utilisation du jeu en France et Europe l'année dernière : dans quelle ville avons-nous le plus marcher pour jouer à Pokémon GO ?En France, c'est sans surprise Paris qui truste la 1ère place nationale avec 32,2 millions de kilomètres marchés, loin devant Versailles et Lyon.En Europe, c'est Londres qui remporte la timbale avec près de 44 millions de kilomètres parcourus. La capitale britannique a sans doute profiter pleinement du Pokémon GO Fest 2023 qui avait lieu là bas . Juste derrière, on retrouve justement Paris, devant Düsseldorf et Madrid.Madrid sera t-elle à son tour boostée en 2024 suite à son Pokémon GO Fest ? Rendez-vous du 14 au 16 juin !