Resident Evil 6 franchit le cap du million de ventes sur Nintendo Switch

Capcom a récemment annoncé que la version Nintendo Switch de Resident Evil 6 a dépassé le million d'exemplaires vendus, une performance notable pour ce jeu sorti initialement en… 2012. Porté sur Switch en octobre 2019, Resident Evil 6 a toujours suscité des réactions variées parmi les fans de la série.Ce succès sur Switch le place au même niveau que d'autres titres phares de Capcom, comme Resident Evil Revelations sur PS4 et Xbox One.Capcom n'a pas développé de titre Resident Evil exclusivement pour la Switch, préférant adapter des jeux plus anciens ou proposer des versions cloud pour des titres comme Resident Evil 2 et Resident Evil 7: Biohazard. Avec l'arrivée possible d’une nouvelle console Nintendo, on peut espérer voir des versions natives de ces jeux emblématiques. Et pourquoi pas un peu de nouveauté, aussi.Le succès de Resident Evil 6 sur Switch montre l'attrait de la franchise, même pour des titres comme celui-ci qui ont divisé les fans.Source : Capcom via NintendoLife