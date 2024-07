Dans les souvenirs de : Pokémon Or et Argent

Après l’immense succès que rencontra la première série de jeux vidéo Pokémon avec les éditions Verte, Rouge, puis Bleue au Japon, et la sortie à l’international, il était inévitable pour Nintendo de pousser la sortie d’une suite à ces jeux.



Pour l’anecdote, parce que je ne peux m’empêcher d’en placer, le développement de Pokémon Or et Argent a débuté dès 1996 et Nintendo souhaitait les voir sortir pour 1997. Cependant, la localisation à l’international des premiers jeux a fortement ralenti le travail de l’équipe qui n’avait pas changé en taille par rapport aux premiers jeux. La suite arrivera au Japon en novembre 1999, puis avril 2001 en Europe. Voyons à l’image d’un test ce que ces suites nous réservaient !

Du neuf avec du vieux ?

Stratégie, quand tu nous tiens…

Le temps passe à une vitesse…

Un jeu qui évolue !

Attrapez-les tous !

Des nouveautés dans tous les sens

Tout d’abord, avec un nouveau jeu Pokémon, il apparaît évident que celui-ci contiendra de nouvelles créatures. Si la première génération de jeu contenait 151 créatures, la seconde en ajoute 100 nouvelles, faisant logiquement passer le compteur à 251. Les plus férus d’entre vous le savez, certaines nouvelles créatures ne sont en réalité par si nouvelles puisqu’elles ont été conçues et dessinées en même temps que la première génération.Ce serait près d’une quarantaine de créatures qui auraient été privées de leur présence dans les premiers jeux, et se retrouver mieux exposées dans la suite. Pour justifier l’apparition de ces nouvelles créatures, quoi de mieux qu’une nouvelle région à explorer : Jotho !Parmi les nouvelles créatures, quelques-unes sont de nouveaux types : Acier ou Ténèbre, ainsi que de nouvelles attaques. Un autre élément, qui peut paraître sans grande importance à l’époque, mais c’est avec cette génération que les caractéristiques « Attaque spéciale » et « Défense spéciale » apparaissent.Ces 2 caractéristiques étaient réunies en une seule dans la première génération sous le simple nom de « Spécial ». Ce serait la réécriture du fonctionnement des caractéristiques des créatures qui aurait permis cette dernière évolution, en plus de l’ajout de la possibilité pour un Pokémon de tenir un objet, et d’être heureux ou pas. De même, un Pokémon peut désormais avoir un genre mâle/femelle (ou inconnu, pour certaines créatures, principalement légendaires).Autre évolution majeure apportée via la seconde génération de Pokémon : la notion du temps. Désormais, l’heure courante est prise en compte, et un cycle matin/jour/soir/nuit se met en route et influence les Pokémon trouvables dans les hautes herbes (et même certains dresseurs qui ne vous combattront que la nuit). Ainsi, l’infirmière Joelle vous gratifiera d’un « Bien le bonjour » si vous êtes matinaux, d’un « Bonjour » ou « Bonsoir » selon leur à laquelle vous irez lui demander de soigner vos monstres de poche. Ce dernier détail peut paraître très anodin, voire anecdotique, mais dites-vous que ce sont ces petits détails qui améliorent aussi l’immersion.En plus de l’heure, le jeu a désormais aussi conscience du jour de la semaine. Ainsi, certains évènements dans le jeu n’ont lieu que certains jours, à l’image du concours de capture de Pokémon de type insecte qui n’a lieu que les mardi, jeudi et samedi.Autre exemple, un Lokhlass pouvait être trouvé dans une grotte seulement le vendredi. Des exemples d’activités ponctuelles comme celles-là, il y en avait une douzaine, et comme internet n’était pas autant démocratisé qu’aujourd’hui, on les découvrait par hasard, ou en écoutant certaines informations fournies dans le jeu, ou dans les soluces et astuces publiées chez les marchands de journaux à l’époque…Nous avons parlé de nouvelles créatures, du fait qu’elles peuvent désormais être mâle ou femelle, de nouveaux types, et de l’ajout du bonheur… Nous pouvons aborder certaines grosses (r)évolutions pour la série. La première, est la possibilité d’obtenir un œuf, issu de deux Pokémon de sexe opposé laissés à la pension. Le nouveau-né sera de la famille de la mère mais pourra apprendre quelques attaques du père.Cela peut ajouter une dimension stratégique supplémentaire. C’est là qu’apparaissent de toutes nouvelles créatures, souvent nommées « pré-évolution ». Le célèbre Pikachu donnera naissance à un mignon petit Pichu. Mélofée, Rondoudou, Lippoutou, Elektek, et Magmar (et/ou leurs évolutions) donneront respectivement naissance à Mélo, Toudoudou, Lippouti, Elekid et Magby. Autre nouveauté dans leur cas, ces bébés évolueront non pas à un niveau, mais si leur bonheur a atteint un certain niveau. D’autres Pokémon en profitent, tels que Nosferalto et Leveinard, qui évolueront selon la même condition en Nostenfer et Leuphorie.Un cas particulier est à préciser puisque les joueurs découvriront que Tygnon et Kicklee sont « cousins », avec une pré-évolution commune : Debugant, qui évoluera au niveau 20 en fonction de sa caractéristique principale soit en Kicklee si l’attaque est dominante, soit Tygnon si c’est la défense qui est dominante, soit en Kapoera, un nouveau Pokémon si les deux caractéristiques sont égales.Deux derniers ajouts dans les mécanismes d’évolution : Après les pierres feu, eau, foudre, plante et lune, la pierre soleil fait son arrivée et propose entre autres, une nouvelle évolution à Ortide. Une série d’objets vient complexifier les évolutions, si on fait tenir à certains Pokémon un objet spécifique lors d’un échange avec un autre joueur. C’est ainsi que Steelix, Cizayox, Tarpaud, Roigada, Hyporoi et Porygon2 font leur apparition.Une nouvelle mécanique de capture apparaît, au profit de trois nouveaux Pokémon Légendaires que sont Raikou, Suicune et Entei. Après une première rencontre avec ces Pokemon, ceux-ci se baladent sur les différentes routes et tentent généralement de fuir après une première attaque. Si vous les blessez, ils garderont les mêmes points de vie lors de votre prochaine rencontre. Mais gare à vous ! Ces créatures n’existent qu’en exemplaire unique. Si vous en envoyez un au tapis, c’est pour toujours. Il faudra dans ce cas-là éteindre votre console sans sauvegarder pour recharger votre partie.Avec la ré-écriture des caractéristiques, un nouveau mécanisme est aussi proposé pour les plus férus : les Pokémon chromatiques (ou Shiny). Lorsque vous en rencontrez un, l’écran scintillera et vous remarquerez que la créature a des couleurs inhabituelles. Cette fonction sera « mise en avant » avec la présence d’un Leviator rouge à un endroit précis du jeu. La probabilité de rencontrer un Pokémon chromatique est de 1 sur 8192. Si lors de cette génération ceux-ci ont des caractéristiques légèrement supérieures à un pokémon de la même espèce mais non shiny, les générations suivantes les mettront à même niveau, faisant de l’aspect Shiny, sa seule particularité.Nouvelle région, nouvelles créatures, nouvelles caractéristiques, nouveaux moyens d’évolution… C’est l’ensemble des différentes mécaniques de jeu qui ont été revues. Et encore, je n’ai pas évoqué la présence nouvelles Pokéballs, du Pokématos ressemblant à un smartphone avant son temps, permettant d’écouter la radio du jeu (avec ses propres avantages), de pouvoir appeler certains personnages du jeu, mais aussi d’être rappelé par des dresseurs pour refaire un combat ou être informé de la présence en troupeaux de certaines créatures.