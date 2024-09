L'analyse technique de Zelda: Echoes of Wisdom par Digital Foundry montre des performances en demi-teinte

C'est la faute à Voltaire, ou plutôt à Link's Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Brilliant, But What About Performance? DF Switch Review Retrouvez la vidéo sur YouTube

À peine sorti, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a déjà fait l'objet d'une analyse technique approfondie par Digital Foundry, qui s'est penché sur la performance du jeu. Malheureusement, les fans qui espéraient une expérience fluide à 60 images par seconde risquent d'être déçus, car le jeu semble souffrir de problèmes de framerate similaires à ceux du remake de Link's Awakening.L'analyse de Digital Foundry révèle que le framerate oscille souvent entre 60 et 30 images par seconde, particulièrement dans les zones extérieures de l'overworld. Quand Zelda est immobile, tout semble stable à 60 fps, mais dès que l’on commence à se déplacer, la fluidité chute brutalement. La cause probable ?Le jeu semble constamment diffuser des données sur l'environnement parcouru par le joueur, ce qui met la Nintendo Switch à rude épreuve. Avec un monde plus vaste et plus complexe que celui de Link's Awakening, la console a visiblement du mal à gérer cette transition de manière fluide.Les donjons, eux, offrent une expérience plus stable, avec une résolution qui peut atteindre les 1080p en mode docké et un framerate généralement maintenu à 60 fps. Cependant, dès que l’on retourne à l’extérieur, la résolution tombe souvent à 720p, accompagnée de ces fameuses baisses de fluidité.Tout comme Link's Awakening, Echoes of Wisdom utilise un système de "synchronisation verticale à double tampon", qui semble être à l'origine des chutes de framerate. Malgré cette approche technique pourtant éprouvée, le jeu peine à maintenir une expérience stable dans les zones les plus vastes, et certaines batailles de boss souffrent également de ces chutes de performances. À plusieurs moments, Digital Foundry note que la console semble rencontrer des limitations liées à la bande passante mémoire ou au processeur, suggérant que le matériel de la Switch commence à montrer ses limites pour des jeux de cette envergure.Malgré ces problèmes techniques, Digital Foundry souligne que l'expérience de jeu reste riche et inventive, ce que Shishi dans son test nous dit aussi . Le concept d'écho et le gameplay expérimental de Echoes of Wisdom apportent une fraîcheur qui pourrait faire oublier ces baisses de performances à certains joueurs.Le verdict final de Digital Foundry est sans appel : "Plus que jamais, il semble que nous ayons besoin d’un successeur à la Nintendo Switch". Un constat qui résonne avec l’attente croissante des joueurs pour une console plus performante capable de faire face aux exigences techniques des jeux modernes.Pour découvrir l'analyse complète et les détails techniques de Zelda: Echoes of Wisdom, vous pouvez visionner la vidéo de Digital Foundry ici :Quant à vous, avez-vous ressenti ces baisses de framerate lors de vos premières heures sur Echoes of Wisdom ? Dites-nous tout en commentaire, ou rejoignez la discussion sur notre serveur Discord Source : Digital Foundry via Nintendo Everything