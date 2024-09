Nintendo et l'Intelligence artificielle : selon Miyamoto, Nintendo préfère suivre sa propre voie

"Mais en réalité, c'est dans notre quête de ce qui rend Nintendo unique que nous agissons ainsi. Tout le monde parle d'IA en ce moment. Quand cela se produit, tout le monde tend à suivre la même direction, mais c’est justement là où Nintendo préfère prendre un autre chemin."

De plus en plus de studios de jeux vidéo se tournent vers l'intelligence artificielle (IA) pour innover ou accélérer le développement. Et pourtant, Nintendo fait une fois de plus figure d'exception. Shigeru Miyamoto a récemment partagé son avis sur l'utilisation de l'IA dans le secteur lors d'une longue interview avec le New York Times Sa position est claire : Nintendo ne se précipite pas pour intégrer cette technologie dans ses projets, préférant explorer des chemins différents. "Il pourrait sembler que nous allions à contre-courant pour le plaisir de le faire," a-t-il expliqué.Miyamoto, fidèle à la philosophie de Nintendo depuis des décennies, rappelle l'importance de l'originalité pour la firme japonaise. Plutôt que de suivre les tendances technologiques à la lettre, Nintendo cherche avant tout à se démarquer par l’innovation et l’expérience unique qu’elle offre à ses joueurs.Les étudiants en marketing ont peut-être entendu parler de cette stratégie qui consiste à aller là où ne sont pas les concurrents, appelée stratégie de l'océan bleu . Cette approche non conventionnelle a toujours été un pilier de la stratégie de la société, qu'il s'agisse de la création de consoles comme la Wii ou la Switch, ou du développement de jeux qui transcendent les normes de l'industrie.Alors que des entreprises comme EA placent l'IA au "cœur de leur business", selon son PDG Andrew Wilson, et que Nvidia en vante les mérites pour améliorer les capacités graphiques, Miyamoto reste sceptique. Il est conscient du potentiel de cette technologie, mais souligne que Nintendo ne se laisse pas influencer par la pression du marché.Cette réflexion est partagée par Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, qui a lui aussi commenté l’IA lors d'une réunion annuelle avec les actionnaires. Bien qu'il admette que l'IA puisse être utilisée de manière créative, il reste vigilant quant aux problèmes potentiels de droits de propriété intellectuelle qu'elle pourrait soulever.Cette prudence n'est pas nouvelle chez Nintendo. L'entreprise a toujours choisi d'adopter les technologies à son propre rythme, préférant attendre le moment parfait pour les implémenter plutôt que de suivre la tendance immédiate.Loin de l’engouement actuel pour l’intelligence artificielle, Miyamoto réaffirme que Nintendo continuera à se démarquer par son approche centrée sur le joueur et l’originalité de ses produits.Cette stratégie a prouvé son efficacité dans le passé, et il y a fort à parier que Nintendo saura à nouveau surprendre, peut-être pas avec la Switch 2 qui semble ressembler beaucoup à la Switch originale, mais le produit est tellement abouti entre console de salon et machine nomade qu'il serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout du concept, avec l'appui des processeurs de dernière génération de Nvidia Source : New York Times