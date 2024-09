[PlayN!Live] Découvrons le dernier Zelda en live ce jeudi 26 septembre à 21h15

Chaîne Twitch Puissance Nintendo

Comme vous avez pu notamment le lire dans notre test , Le dernier volet de la légende de Zelda, aka The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, est bel et bien une nouvelle pépite dans une saga où les sorties de route restent assez rarissimes.En tout cas, nous vous proposons de venir découvrir ces nouvelles aventures en terre d'Hyrule ce soir, jeudi 26 septembre à 21h15 lors d'un PlayN!Live Exceptionnel à retrouver sur la chaine Twitch de Puissance Nintendo (et que l'on espère plus stable que celui de mardi dernier sur Epic Mickey) :En effet, nous avons une hâte non dissimulée de découvrir en votre compagnie ce nouveau jeu original en vue de dessus (le premier depuis A Link's Between Worlds sur Nintendo 3DS) Pour cette découverte, votre serviteur s'est vraiment gardé de se faire divulgâcher le contenu du jeu depuis son annonce initiale lors du Nintendo Direct du 18 juin dernier.Pour la faire simple, à part savoir qu'on va enfin incarner la Princesse Zelda en dehors d'un volet de la saga Smash Bros, Je n'ai rien vu des différentes bande-annonces de gameplay, previews ou tests parus depuis l'annonce initiale du jeu, de quoi aborder le jeu de la façon la plus neutre possible.Rendez vous donc sur Twitch ou sur la chaîne YouTube de PN en replay pour se faire ce premier avis sur cet évènement qu'est la sortie d'un nouvel opus estampiller "the Legend of Zelda".A ce soir, jeudi 26 septembre 2024, à 21h15, sur Twitch, ou ici même pour retrouver le lecteur vidéo !