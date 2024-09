Teenage Mutant Ninja Turtle : Shredder's Revenge dévoile son deuxième DLC

TMNT: Shredder's Revenge - Radical Reptiles DLC Retrouvez la vidéo sur YouTube

DotEmu n'en a pas terminé avec Teenage Mutant Ninja Turtle : Shredder's Revenge. Deux ans après sa sortie, et un an après l'arrivée du premier DLC, un nouveau contenu additionnel débarque. Après Usagi Yojimbo dans le premier DLC, ce nouveau contenu astucieusement intitulé « Radical Reptiles » nous permettra de prendre les commandes de deux personnages plus méconnus de la célèbre licence.En effet, Mona Lisa intègre le roadster. Ce personnage, issu de la série animée de 1987 avec une seule apparition au compteur, est une étudiante en chimie transformée en salamandre suite à un accident. Le deuxième challenger est tout de même plus populaire.Il s'agit de Mondo Gecko, le mutanimal reptilien connu pour être un gros fan de skateboard, et lui aussi apparu premièrement dans la série animée de 1987. Mondo Gecko était un lézard qui avait été transformé en mutant dans les égouts, en même temps que les tortues. Il avait été recueilli par Monsieur X, qui l’avait formé à devenir un voleur. Ce personnage a d'ailleurs fait une apparition remarquée lors du dernier film TMNT : Mutant Mayhem.Avec ce DLC et le nouveau trailer mis en avant, DotEmu espère raviver la flamme des nostalgiques n'ayant pas encore gouté à cet excellent jeu qui fut gratifié d'un 15/20 dans les colonnes de PN à sa sortie ! Le DLC est accessible dès maintenant au prix de 3,99 euros. Alors n'attendez plus et relancez Teenage Mutant Ninja Turtle : Shredder's Revenge !