[Rumeur] Nintendo Switch 2 : une annonce pour octobre et une sortie en mars/avril ? Ah... les rumeurs !!!

Nouveaux bundles Switch



Ruben Mercado explique que selon ses propres sources, la nouvelle console de Nintendo serait prête à sortir dans le monde dès mars ou avril 2025, avec un prix oscillant entre 400 et 500 euros. Cela accompagne tout un lot de spéculations, ces dernières semaines, autour des spécifications techniques et du design de la prochaine console de Nintendo Depuis plusieurs semaines, les bruits de couloir concernant cette fameuse Switch 2 se multiplient. Pendant ce temps, l'annonce officielle, elle, tarde à venir. Une nouvelle vague d'informations a été partagée lors d'une interview de Ruben Mercado sur Vandal Radio, le podcast du site espagnol Vandal . Il prétend, d'après des sources internes au secteur du jeu vidéo, que la console serait déjà en production, avec l’objectif de satisfaire une demande mondiale dès son lancement. C'est un point essentiel dans la stratégie de lancement de Nintendo : Nintendo veut éviter les problèmes de stock rencontrés avec ses précédentes consoles, et cela crée donc des conditions de lancement assez strictes pour la firme.L'un des points les plus intrigants et dont on semble pouvoir parler concerne les nouveaux Joy-Cons. Selon Ruben Mercado, ces manettes auraient un système de connexion magnétique (on le sait depuis une rumeur sur la présence de rails magnétiques qui avait à l'époque suscité de nombreuses questions), équipé d’un mécanisme de verrouillage pour éviter toute déconnexion accidentelle. Une avancée intéressante, mais on peut se demander si cela sera suffisant pour prévenir tout détachement des Joy-Cons en cas de mouvement brusque.De plus, il indique que les sticks analogiques seraient totalement repensés, ce qui les rendrait incompatibles avec les accessoires actuels. De notre point de vue, il semble un peu évident que la forme des Joy-Cons va changer, et donc de fait les protections actuellement disponibles ne seraient plus compatibles. Les rumeurs précédentes concernant des images fuitées de la console seraient donc plutôt incorrectes : les différences avec le modèle final ne devraient pas être énormes, mais suffisamment donc pour qu'on ait peut-être une surprise à ce niveau là.Autre détail qui fait débat : le prix. Si la fourchette se situe entre 400 et 500 euros, Ruben Mercado mentionne également que la Switch 2 serait plus chère que la Switch actuelle, mais resterait plus abordable que les consoles nouvelle génération, telles que la PS5 (et on ne parle pas de la PS5 Pro ! ) ou la Xbox Series X. De quoi maintenir un équilibre entre innovation et accessibilité économique à une période plutôt délicate pour bon nombre de familles de joueurs.Quant à l’annonce officielle, Mercado reste prudent. On pense qu'il lit dans sa boule de cristal mais nous jugerons sur pièce en octobre : il évoque dans le podcast une fenêtre possible d'annonce officielle pour octobre ou novembre 2024, ce qui serait cohérent avec une sortie programmée pour début 2025. Nintendo a toujours été maître dans l’art de dévoiler ses nouvelles consoles au moment que la firme juge le plus opportun : l’attente pourrait donc durer quelques semaines de plus, avant d'avoir une confirmation.Il est possible que Nintendo prenne le pouls des ventes de Switch à Noël : si la dynamique est bonne autour des nouveaux bundles annoncés ces derniers jours comme les deux bundles Animal Crossing et le bundle Nintendo Switch Sports , il n'y aura pas d'annonce, mais si les ventes sont mauvaises, fichu pour fichu, autant annoncer la nouvelle machine. Tout est une question de timing et d'opportunité... et si en plus on peut inciter quelques joueurs à patienter avant d'acheter une PS5 Pro à 900€ avec une annonce de Switch 2, ce serait toujours bon à prendre pour Nintendo.Pour le moment, toutes ces informations restent bien sûr à prendre avec ces pincettes que l'on ressort à chaque génération de console (on a compté et on a utilisé 300 fois le mot "pincettes" dans nos news depuis la naissance de PN — cette news incluse !), mais il est clair que l’impatience commence à se faire sentir. Êtes-vous prêt à craquer pour la prochaine génération de Switch ? Faites-le nous savoir en commentaire, ou sur notre serveur Discord Source : Vandal