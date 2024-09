[TGS2024] Yokai Watch est mort, vive Yokai Watch Holy Horror Mansion

HOLY HORROR MANSION - Teaser Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le level 5 showcase 2024 diffusé le mardi 24 septembre qui fut également l'occasion d'en apprendre plus sur la suite de Professeur Layton, aura permis de ressusciter une licence n'ayant jamais réellement convaincu en occident. Nous parlons bien sûr de... Yokai Watch, qui était annoncé à sa sortie au Japon comme le successeur de Pokémon, alors licence vieillissante en 2013.Si le premier volet a connu un succès d'estime au Japon à sa sortie, Yokai Watch finira progressivement par s'éteindre avec un 4e titre sorti en 2019 exclusivement au Japon.Alors quelle ne fut notre surprise, lorsque Level 5 a annoncé la sortie de Holy Horror Mansion avec un trailer de trois minutes, le "concept cross-media" Yokai Watch pour 2025 en marge du Tokyo Game Show. Les premières images proposent des animations très dynamiques tout en apportant une touche d’extravagance. Le concept du jeu reposera sur la faculté d'envouter des objets pour créer des Yokai, célèbre croyance japonaise la plupart du temps représentée par un monstre.Fini Nathan et Jibanyan son fidèle chat devenu Yokai. Faites place à Ten et Kineko ! Nous embarquons dans un monde moderne ou les phases d'exploration et de bagarre s'alternent et rappelleront le gameplay des jeux Pokémon traditionnels. Le studio Level 5 promet un jeu familial ou petits et grands pourront profiter de parties endiablées ponctuées par des scènes de danse intrigantes.Pour le moment, la date de sortie n'est pas annoncée mais Level 5 nous promet des news autour du jeu au cours du printemps 2025. Avez-vous déjà joué aux précédents épisodes sur la 3DS ? Etes-vous convaincus par ce revival inattendu ? Verrons-nous sa sortie en France ?N'hésitez pas à nous partager vos impressions sur la démo et à en discuter sur notre serveur discord.