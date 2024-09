[TGS 2024] L’impressionnant Decapolice reporté à 2026

DECAPOLICE - Theme Song Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a quasiment un an, lors du Level 5 Vision 2023, la firme fukuokaïte annonçait le report de Decapolice à 2024 par l'intermédiaire de son président Akihiro Hino : « ce titre possède un monde ouvert d'une taille sans précédent [...] l'équipe a décidé de prendre un peu plus de temps ». Hier, pour annoncer ce nouveau report (à 2026) dans le cadre du Level-5 Vision également, une certaine odeur de déjà vu planait : « pour Decapolice, nous développons des systèmes pour un monde ouvert très large, et nous préparons par ailleurs de sortir l'animé en même temps que le jeu ».Ne faisons néanmoins pas la fine bouche. Level 5 a envoyé du lourd avec la nouvelle bande-annonce de ce jeu à la frontière entre l’enquête et le RPG. Le trailer met notamment en avant le thème principal du jeu, « City of Love », interprétée par MARiA du duo GARNiDELiA. Oscillant entre J-pop, electropop et musique d’animé, « City of Love » capte parfaitement l’ambiance à la fois dramatique et futuriste du soft. Une réussite.On apprend aussi dans cette présentation que le jeu sortira en même temps que son adaptation en animé. Stratégie très « Level-5 dans l’âme », qui prône le transmédia. Comme ce fut le cas avec Yokai Watch ou Snack World. Il y a donc fort à parier que la sortie du jeu a été retardée pas seulement en raison d’un retard de développement mais aussi du fait de la création de l’animé et de produits dérivés en tout genre.La bande-annonce met l'accent sur le mélange unique du jeu, qui consiste à résoudre des crimes tout en se situant dans un monde de réalité virtuelle. Le joueur incarne Harvard Marks, un détective débutant plutôt charismatique, qui doit enquêter et résoudre des affaires complexes dans une ville en proie au crime, en se déplaçant entre la réalité physique et une simulation virtuelle appelée Decasim. Le jeu met en outre l’accent sur le levier « RPG » avec un système de combat au tour par tour contre les coupables de chaque enquête. Lesquels ennemis sont connus sous le nom de « Crime Beasts » (bêtes du crime).Nous espérions voir Decapolice jouable au Tokyo Game Show, qui se déroule du 26 au 29 septembre, mais ça n’est pas le cas. Seuls Fantasy Life Inazuma Eleven et Professeur Layton seront jouables sur le salon. En plus de sortir sur Switch, Decapolice verra le jour sur PS4, PS5 et PC. Et Switch 2 ? Il y a fort à parier au vu de sa date de sortie encore lointaine …Êtes-vous déçu par le nouveau report de Decapolice ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.Sources : Nintendo Life , Gamekult