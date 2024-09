Looney Tunes: Wacky World Of Sports présente plusieurs trailers

GameMill Entertainement s'est lancé dans la promotion de son titre Looney Tunes : Wacky World Of Sports. Un titre qui met à l'honneur 9 personnages iconiques : Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Grosminet, Taz, Vil Coyote et le Bip Bip. Chaque personnage possède son propre style de jeu. Ainsi vous pourrez foncer avec Bip Bip, Lola Bunny ou Grosminet, utiliser votre force avec Elmer Fudd, Porky Pig ou Taz, vous montrer plus malin que vos adversaires avec Vil Coyote, Daffy Duck ou Bugs Bunny.





Cette fine équipe vous permettra de jouer en local uniquement jusqu'à quatre joueurs à quatre sports : le basket, le golf, le tennis et le foot. Chaque sport a ainsi pu être mis en avant via de nouvelles bandes-annonces que nous découvrons immédiatement.

Au niveau des environnements, vous pourrez reconnaître aisément quelques célèbres lieux : le Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn, Foghorn’s Farm, Road Runner’s Canyon, Whispering Woods, Martian Command Center, Granny’s House et bien d'autres encore !



On regrettera l'absence de mode en ligne qui impactera la durée de vie de ce titre à destination des plus jeunes (textes en français inclus). Comptez 49,99 € lors de la sortie du jeu sur l'eShop, quelques exemplaires physiques devraient pouvoir être trouvés également.







A noter qu'une édition deluxe a été repérée sur le site américain, ajoutant le Yosemite Sam Pack.







Profitez-en pour ajouter une nouvelle équipe à votre sélection : les Golden Outlaws ! Enfilez votre tenue, montrez ce que vous savez faire et vous repartirez peut-être même avec la Coupe Ultime ! Pour finir, ajoutez un soupçon de Far West à vos équipements sportifs avec le nouveau ballon de basket, le nouveau ballon de foot, une raquette de tennis et un jeu de clubs de golf ! Yeeehaaaw !





Pour le moment cette édition Deluxe n'est pas visible sur le site français mais la fiche du Yosemite Sam Pack vient d'être ajoutée, sans indication de tarif pour le moment.



Pratiquez 4 sports emblématiques : basket-ball d'arcade en 2 vs 2, tennis d'arcade en 1 vs 1 ou 2 vs 2, golf à 4 et football d'arcade en 4 vs 4. Bien évidemment, avec les Looney Tunes, rien n'est sérieux et vous aurez à gérer durant vos parties les obstacles loufoques comme des chutes d'enclumes, vous pourrez récupérer des bonus pour déboussoler vos amis Exploitez tout l'arsenal de la compagnie ACME !