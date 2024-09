La nouvelle bande-annonce de Super Mario Party Jamboree révèle le mode solo Free Roam

Aperçu détaillé de Super Mario Party Jamboree Retrouvez la vidéo sur YouTube





Il existe également un autre mode jouable à deux, appelé Aventures aériennes. Dans ce mode, vous tenez un Joy-Con dans chaque main et vous agitez les bras de haut en bas comme si vous voliez. Le joueur qui collecte le plus de Paracoccinellys dans le temps imparti gagne.

Parmi les autres nouveaux modes, citons un jeu de cuisine nommé « Cuisine en cadence » basé sur le rythme. En actionnant votre joy-con tel un couteau en cadence, vous couperez à l’écran des légumes, vous préparez des desserts et vous pourrez assaisonner vos plats jusqu’à 4 joueurs simultanément.



Autre jeu, l’usine Toad, un mode dans lequel jusqu'à quatre joueurs peuvent coopérer pour résoudre une énigme en contrôlant une bille. En activant les commandes de mouvement, on peut activer avec précision les mécanismes de l’usine. Chaque joueur devra cependant posséder son propre Joy-Con, pensez à vous équiper ! 30 stages sont au programme pour ce jeu Usine Toad.

Si la Nintendo Switch n’a pas été avare en Party Games, ce nouveau titre de Nintendo possède quelques ingrédients pouvant intéresser un large public. On ne change pas les fondamentaux, on choisit son plateau, son personnage parmi 22 propositions, on lance de dé et c’est parti pour une compétition pour récupérer le maximum d’étoiles, avec plus de 110 mini jeux via 7 plateaux, certains titres semblant tirer profit au maximum des possibilités offertes par votre Joy-con.





Si vous faites l’acquisition de ce jeu avant le 31 mars 2025, vous recevrez un code Nintendo eShop pour un abonnement individuel gratuit Nintendo Switch Online de 3 mois. L’encart sera présent dans la boite pour la version physique ou le code sera reçu par mail pour les achats dématérialisés.





Le site Perfectly Nintendo a compilé de nombreux extraits de mini jeux. Profitez en !

Super Mario Party Jamboree - More Footage Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle bande-annonce de Super Mario Party Jamboree a été diffusée en cette période de TGS japonais et Nintendo France a rapidement proposé une version dans notre langue. En attendant, disséquons ce long clip pour glaner de nouvelles informations concernant divers modes, dont le mode solo.Même si un party games ne prend tout son intérêt qu’en y jouant à plusieurs, cela n’est pas toujours possible. Un mode aventure solo vous permet de vous déplacer librement sur le plateau, accomplir des quêtes pour les PNJ, jouer à des mini-jeux et collecter des mini-étoiles.Pour ceux qui recherchent une expérience Mario Party plus stimulante, il est désormais possible de jouer avec les règles du championnat. Dans ce mode, le jeu est limité à 12 tours, il n'y a qu'une seule étoile bonus à la fin du jeu (qui est annoncée avant le début de la partie), vous commencez avec un seul objet et les magasins ne réapprovisionnent pas les objets une fois qu'ils sont épuisés. Ce mode peut être joué à la fois en local et en ligne.Super Mario Party Jamboree est attendu sur Switch pour le 17 octobre 2024.