[PlayN! LIVE] Retrouvez Epic Mickey en live ce mardi 24 septembre à 21h15

Disney Epic Mickey: Rebrushed Deep Dive Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Chers amis, nous vous donnons rendez-vous ce mardi 24 septembre à 21h15 sur la chaîne Twitch de Puissance Nintendo pour découvrir, voire redécouvrir ensemble une des pépites de la Wii qui ressort ce jour en version remasterisée sur Nintendo Switch. Nous vous parlons bien entendu du génialissime "Disney : Epic Mickey Rebrushed", dont le réalisateur n'est autre que le Grand, le Génie Mental Warren Spector, à qui l'on doit ni plus, ni moins que DEUS EX premier du nom.Ainsi, votre serviteur vous propose de replonger dans cet univers si particulier au cœur du monde de la désolation possédé par le Fantôme Noir et peuplé par les personnages oubliés de l'univers Disney. Personnages parmi lesquels figure Oswald le lapin chanceux, dont l'histoire de sa création est aussi palpitante que celle de notre souris aux grandes oreilles préférée.Bref, beaucoup de choses à vous raconter ce soir en live et en replay par la suite sur notre chaîne Youtube . En attendant, nous ne pouvons que vous conseiller de vous abonner et de suivre les notifications de nos chaînes, car des contenus peuvent popper à tout instant. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le Discord officiel de Puissance Nintendo.En tout cas, nous vous remercions de votre fidélité et nous vous disons "à ce soir" pour votre rendez-vous avec le jeu, lauréat du prix IGN "meilleur jeu Wii de l'E3 2010". Nous en profitons pour annoncer que la semaine ne fait que commencer, car nous vous donnons tout de suite rendez-vous, jeudi 26 septembre à 21h15, pour un PlayN!Live consacré au jeu événement de cette fin d'année, à savoir The Legend Of Zelda : Echoes of Wisdom, toujours sur Nintendo Switch.