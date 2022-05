Joyeux anniversaire à la Nintendo GameCube qui fête ses 20 ans en Europe !

PNSHOW 49 : La saga Nintendo Gamecube (1e partie) 05/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'équipe de PN se souvient de la GameCube

"Quel plaisir ce fut de tester pour la première fois Mario Kart Double Dash entouré de mes sœurs et cousins. Un après-midi suffit à mettre tout le monde d’accord, cette console était fantastique. Beaucoup d’autres après-midi ont suivi, tantôt sur Mario Kart tantôt sur Mario Party 5. Aussi, la Gamecube n'était pas qu’une console familiale, c'était la console qui me fit sauter le pas sur une série qui m’intriguait depuis de nombreuses années : Résident Evil. Avec un épisode 4 qui cassait les codes établies depuis 5 épisodes, je me retrouvais avec un jeu "d'adulte" et j’étais fier de le clamer dans la cour du collège. La Gamecube c'était aussi mes premiers souvenirs compétitif avec les soirées Smash Bros. Mes premières claques graphiques avec Star Wars Rogue Leader et mon premier Zelda terminé avec Windwaker que je considère, encore à ce jour, le meilleur de la série."

"Je me souviens aussi de l’émerveillement que j’ai eu lorsque pour la première fois, j’ai vu le jet pack de Mario bouger en suivant ses mouvements. C’était la toute première fois que je voyais un jeu Mario aussi “réaliste”. Les textures, la beauté des niveaux et surtout cette nouvelle façon d’appréhender le plateformer 3D après Mario 64 étaient juste incroyables. Même ressenti avec Luigi’s Mansion qui mettait en lumière mon personnage préféré et finissait de donner une personnalité au frère de l’iconique plombier."

20 ans que cette console existe et elle fait, encore aujourd'hui, partie de mes consoles préférées et m’accompagne toujours. Quel plaisir de la rallumer pour retrouver les sensations de l’époque et retrouver ces grands classiques qui m’ont marqués. Sans compter que la manette reste une des meilleures que Nintendo ait développé.

Gamecube Startup Screen 05/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le fait est qu'on pense presque avoir tout dit au sujet de la console. Car si on célèbre aujourd'hui ses 20 ans, eh bien cela veut dire qu'on a vécu sa sortie, puis de nombreux anniversaires après cela. Et c'est une console qu'on aime tellement qu'on lui a même consacré deux numéros entiers du PNShow ! Voilà qui ne nous rajeunit pas (et qui nous rajeunit de moins en moins, anniversaire après anniversaire !).Avant de revenir sur ce qu'évoque la GameCube et les jeux préférés de certains membres de la Rédaction de PN, partageons quelques liens utiles pour en savoir plus sur l'histoire de la console : d'une part, Sebiorg nous avait proposé un super dossier lors des 20 ans de la console au Japon puisque la console est sortie là-bas le 14 septembre 2001. Voilà pourquoi vous aviez déjà l'impression d'avoir célébré l'anniversaire de la machine !En plongeant dans les incroyables archives de PN, on a aussi retrouvé un dossier revenant sur l'histoire du lancement de la GameCube , l'occasion de saluer Thomas et Yoyo avec qui, 20 ans après, nous sommes toujours en contact ! Voilà qui donne envie d'organiser un nouveau conseil de famille pour se rappeler du bon vieux temps !Et si on vous dit qu'avant de fêter le passage de deux décennies, on avait déjà fêter une première décennie ? Pour les 10 ans de la GameCube , on s'était déjà fendu d'un petit article en hommage à la console.On termine donc avec un PNShow, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du PNSHOW 49 : La saga Nintendo GameCube. Boris et Xavier n'ont pas changé :Dans leurs emplois du temps bien chargés, certains membres de l'équipe de PN ont pris le temps de répondre à quelques questions au sujet de leurs souvenirs autour de la console. Et c'est la jeune garde de la PN Team, avec Maritsa, Damdou et votre dévoué que l'on ouvre le bal de cette séquence souvenirs.Pour Maritsa, les meilleurs jeux de la NGC sont Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion et Mario Kart: Double Dash. Damdou a quant à lui proposé une liste radicalement différente, avec The LEGEND OF ZELDA: The Wind Waker, Resident Evil 4 et Smash Bros Melee. Votre dévoué a un jeu en commun avec Maritsa, Super Mario Sunhine, mais il aura d'abord pensé à Pikmin et Star Wars: Rogue Squadron, d'autres jeux emblématiques de la console. On aurait tellement pu lui concocter un top 10, voire même un Hit-Parade dédié des best games everrrrr :pPourtant, au-delà des jeux (#PronerLEvidence), tous les trois s'accordent pour dire que l'une des caractéristiques de la machine, c'est son look. Pour Maritsa, "la manette et la forme de la console, c’était révolutionnaire à l’époque. Complètement improbables, je me retrouvais avec ce cube muni d’une poignée que je pouvais emmener facilement chez mes copains pour jouer".Damdou, on le verra plus loin, se souvient avant tout des jeux fantastiques de la console, mais cela ne l'empêche pas de revenir sur une date précise : "23 février 2004, pour mes 13 ans je recevais un petit cube violet qui allait m’accompagner pendant de nombreuses années."Votre dévoué se souvient aussi très bien de l'impression qu'a suscité la forme de la console : "Il y avait quelque chose de très Nintendo avec la GameCube. Un look vraiment unique qui donnait envie d’exposer la console dans son salon (difficile de la cacher dans le meuble sous la TV vue ses dimensions !), une couleur violette distinctive (avec aussi un coloris noir plus sobre et plus adulte)... Tout faisait de la GameCube une console bicéphale, destinée aussi bien aux enfants qu’aux adultes."Et c'est justement cette capacité à séduire enfants et grands enfants qui a fait de la GameCube une console mythique pour toute une génération. Elle ne s'est certes vendue qu'à 22 millions d'exemplaires, mais on dira que ce sont les autres qui n'ont rien compris. Car pour Damdou, ce qu'il faut d'abord saluer, c'est le catalogue de la console :On vous avait prévenu que Damdou se souvenait surtout du catalogue de la console. Mais rassurez-vous, Maritsa et Xavier ne sont pas en reste ! Maritsa explique ainsi :De son côté, Xavier revient lui aussi, et comme d'habitude aurait-on envie d'ajouter, sur Super Mario Sunshine : "nous proposer certains des jeux les plus plébiscités du public, à l’instar de Super Mario Sunshine qui aura toujours une place particulière dans mon coeur, grâce à une manette à la prise en main unique et un gameplay taillé pour celle-ci !"Si on a parlé du look de la console, on n'oublie pas son format mini-DVD pour les jeux. Il y avait pour Maritsa quelque chose de magique dans cette technologie : "Passer de cassettes de jeux à ces mini-disques qui ne ressemblaient en rien à ce que la concurrence proposait, mes yeux d’adolescente n’en revenaient pas." Pour Xavier, ces "petits disques au format mini-DVD propriétaire ont aussi permis à Nintendo de moins souffrir du piratage que certains supports concurrents". Ah bah oui, le piratage, on l'aurait presque oublié !Pour Damdou, on vivait une époque "géniale : j’avais juste à me soucier de passer mon brevet et de savoir quel jeu j’allais emprunter à mes potes pour passer le weekend". Tout un programme en soi, c'est vrai, et un sentiment que partage Maritsa : "J’ai un souvenir très doux de cette période. J’étais au collège et j’avais l’âge d’aller et venir chez les amis du quartier pour jouer des heures à tous ces nouveaux jeux de licences déjà bien en place." Bref, il n'y a que Xavier pour faire le rabat-joie et se souvenir d'une "période douloureuse où on quitte sa vie d’étudiant insouciant pour entrer dans la vie active, et de prendre conscience que si le salaire permet de s’acheter une console Day-One… les contraintes de la vie, elles, ne vous permettent pas d’y jouer aussi souvent et longtemps que vous le voudriez !"20 ans après, la GameCube continue à occuper une place de choix dans le coeur des membres de l'équipe qui ont participé à cet article. Maritsa nous explique :Damien rappelle une situation ô combien véridique au sujet de la manette de la console : "Aujourd’hui encore, il m’arrive de relancer un Mario Party 5 ou un Mario Kart Double Dash sur mon bon vieux cube. Quant à la manette, elle ne m’a jamais quittée. Elle a été, est et restera ma plus précieuse alliée sur Smash Bros." Cette manette a quelque chose de magique, car Xavier aussi revient sur l'ergonomie de la manette avec une pensée pour la Wavebird, la manette sans fil de la console : "La GameCube, c’est la console de la Wavebird, et plus généralement de sa manette avec un bouton R à la résistance particulièrement bien dosée."La GameCube fête donc ses 20 ans en Europe, et on espère que ces quelques lignes vous auront donné envie de sortir votre console du placard, ou de courir chez un vendeur de produits d'occasion pour ramener une NGC à la maison, on vous laisse en compagnie du jingle de la machine, et on se donne rendez-vous très vite sur PN pour reprendre le fil de l'actualité Nintendo classique !