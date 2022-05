Les sorties Nintendo Switch du mois de mai 2022

Wildcat Gun Machine

Wildcat Gun Machine | Trailer (Nintendo Switch) 30/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Eiyuden Chronicle : Rising

Evil Dead : The Game

Evil Dead: The Game - Gameplay Reveal Trailer | Summer Game Fest 2021 30/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Figment 2 : Creed Valley

Figment 2 : Creed Valley 04/05/2022

Vampire : The Masquerade Swansong

Vampire: The Masquerade - Swansong Trailer | Nintendo Switch 30/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pac-Man Museum +

My Little Pony : Aventure à la baie de Port-Poney

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure - Announcement Trailer 30/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Final Vendetta

Final Vendetta 04/05/2022



Vous êtes en manque de difficulté sur Switch, découvrez Wildcat Gun Machine.Le jeu est un dungeon crawler dans lequel vous devez éliminer des hordes de monstres avec votre arsenal d'armes, de mechas et de gentils petits chatons.Lors de votre exploration des donjons labyrinthiques, vous devrez prouver votre sens tactique pour affronter les ennemis. Aucune place pour l'aléatoire est possible.A vos guns avec Wildcat Gun Machine, prévu le 4 mai sur l'eshop Switch.Après un financement participatif réussi (en 2 heures), le digne héritier de Suikoden nommé "Eiyuden Chronicle Hundred Heroes" est lancé.Cependant, Eiyuden Chronicle Hundred Heroes est repoussé et les joueurs devront patienter avec le spin-off Eiyuden Chronicle : Rising.Dans ce jeu en 2D-HD, vous incarnez un groupe de héros dans leurs quête pour construire une ville. Nous y retrouverons une partie du casting des jeux principaux et des bonus seraient également proposés pour les joueurs qui reliront les deux titresEiyuden Chronicle : Rising vous attend dès le 10 mai sur Switch.Voici le jeu des fans de la série et des films Evil DeadDans ce jeu d'action multijoueur en coopération, vous incarnez un des survivants parmi Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, et bien d’autres afin de fermer les brèches entre les mondes. Ou, vous pouvez prendre le contrôle du puissant Démon de Kandar pour tenter d’avaler leurs âmes en prenant possession du corps des Cadavéreux !Arriverez vous à survivre dans la nuit ? Réponse le 13 mai dans Evil Dead : The GameAnnoncé lors de l'indie World de décembre, je jeu Figment s'offre une suite avec Figment 2 : Creed ValleyDans ce jeu d'aventure, les Cauchemars sèment le chaos et ont envahi les terres paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l'Esprit, et avancez à travers des puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques. Combats musicaux et énigmes déroutantes vous attendent.Entendez la musique vous appeler dès le 15 mai avec Figment 2 : Creed ValleyCocorico ! le studio bordelais Big Bad Wolf vous présente son dernier titre : Vampire : The Masquerade Swansong.Reprenant le jeu de rôle papier Vampire : the Masquerade, vous pourrez suivre les histoires croisées de 3 vampires dans le Boston contemporain. Vous incarnez tour à tour Galeb, Leysha et Emem, et devez mener l'enquête sur le mystère menaçant la société vampirique.Libérez vos crocs à partir du 19 mai avec Vampire : The Masquerade SwansongLa mascotte jaune de Namco s'offre une petite compilation avec Pac-Man Museum +Dans cette compile, à vous la joie de jouer ou rejouer à quatorze opus de la franchise. Retrouvez Pac-Man, Super Pac-Man, Pac & Pal, Pac-Land, Pac-Mania, Pac-Attack, Pac-In-Time, Pac-Man Arrangement Arcade version, Pac-Man Arrangement CS version, Pac-Man Championship Edition, Pac Motos, Pac'N Roll Remix, Pac-Man Battle Royale, Pac-Man 256.Pac-Man Museum + débarque sur Switch le 27 maiAvis à tous les amateurs de la série My Little Pony, le jeu cavale pour son aventure à la baie de Port Poney.Sunny, un poney terrestre veut organiser la fête de l'amitié et de la magie à la Baie de Port-Poney, Cependant, un poney vient gâcher la cérémonie en volant les gâteaux et en libérant les lapins (c'est très méchant). Avec votre magie, créez la plus belle fête à Equestria que ce soit en solo ou en coop.Le royaume des poneys vous attend dès le 27 mai dans My Little Poney : Aventure à la baie de Port-Poney.L'ère des Beat'em all vous manque ! Voici le nouveau challenger : Final Vendetta.Claire Sparks et ses compagnons Duke Sancho et Miller T. Williams vont devoir user leurs poings dans Londres afin de retrouver la sœur de Claire. Tout en pixel-art, apprenez à enchainer les combos afin de terrasser le gang. 4 modes de jeu et 3 niveaux de difficulté sont également de la partie ainsi qu'une édition collector.Ramenez la paix dans Londres à partir du 31 mai avec Final Vendetta.