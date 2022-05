Dossier Nintendo

Bilan annuel 2022 de Nintendo : tout ce qu'il faut savoir ! Avec un chiffre d'affaires en baisse de 3.6% et un profit net en baisse de 0.6% seulement, l'année fiscale 2021-2022 ne se termine pas si mal pour Nintendo.

Tous les ans, on l'attend avec une impatience plus ou moins déguisée : le bilan annuel de Nintendo, qui synthétise une année d'activité avec des chiffres précis, est alors diffusé. Destiné aux investisseurs, il est l'occasion de revenir sur une année entière de sorties et d'actualité Nintendo, au rythme des événements économico-industriels qui font que la vie d'un responsable n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Après une année 2021 extraordinaire, que nous disent les chiffres du rapport annuel 2022 ? On va voir tout cela en détail, sortons les lunettes et la calculatrice, et en route !



En vain ! En effet, les chiffres de ce nouvel exercice fiscal désormais clos au 31 mars 2022 sont encore une fois très bons, après une année fiscale 2021 déjà miraculeuse, grâce à Animal Crossing: New Horizons, la locomotive des ventes de Switch en période Covid. On vous invite à lire notre

Les indicateurs principaux Un bilan se compose de plusieurs entrées qu'on étudie avec plus ou moins d'attention. De notre point de vue, on s'intéressera d'une part au chiffre d'affaires généré sur l'année, qui s'élève pour 2021-2022 à 1696,3 milliards de yens, soit 12,4 milliards d'euros. Ce CA est en baisse de 3,6% par rapport à l'année précédente, où Nintendo avait établi un chiffre record à 1758,9 milliards de yens (12,8 milliards d'euros).





Les ventes se font dans trois secteurs d'activités :

- Jeux vidéo sur consoles dédiées

- Jeux sur Mobile et produits dérivés sous licence Nintendo

- Cartes à jouer (le métier historique de Nintendo fondé en 1889 !)



Le chiffre d'affaires correspond au produit de toutes vos ventes : tout ce qui rentre dans les caisses de Nintendo au cours de l'année fiscale est additionné pour constitué le revenu. On va alors y déduire des charges (coûts de production, charges sociales, charges fiscales, amortissements divers) qui vont nous donner le bénéfice net, qui s'établit pour Nintendo sur cette année fiscale à 477,6 milliards de yens (3,48 milliards d'Euros).



C'est une baisse ridicule de 0,6% par rapport à l'an dernier, sans doute un peu grâce au taux de change qui a été intéressant pour Nintendo cette année. Un heureux concours de circonstance qui permet à Nintendo de dégager 78,5 milliards de yens cette année (571 millions d'euros).



On ne serait pas complet sans évoquer le profit opérationnel, à mi-chemin entre le chiffre d'affaires et le bénéfice net : il recule de 1,2% à 670,8 milliards de yens (soit 4,89 milliards de yens).



Il est intéressant de constater plusieurs dépenses en hausse cette année : les frais généraux progressent de 7,1% à 353,2 milliards de yens soit 2.5 milliards d'euros, les coûts en recherche et développement de 9,6% à 102.1 milliards de yens soit 743,5 millions d'euros.

Le pourquoi du comment des chiffres Nintendo avait plein de bonnes raisons de





Ce record se doit notamment à deux jeux : Pokemon Légends Arceaux s'est écoulé à 11.4 millions d'exemplaires en 10 semaines, Kirby et le monde oublié à 2.1 millions en à peine deux semaines. Deux temporalités dans l'exercice fiscal 2021-2022 qui ont aidé Nintendo à accomplir cette belle performance.





Du côté des ventes de consoles, Nintendo indique que les trois gammes ont trouvé leur positionnement sur le marché, notamment la Nintendo Switch Modèle OLED sortie en octobre 2021, qui a trouvé sa place entre la Switch Classique et la Switch Lite. Nintendo a écoulé 23,06 millions de consoles durant l'année (13,56 Switch classiques, 5.8 millions de Switch OLED et 3.7 millions de Switch Lite), cela représente une baisse de 20% par rapport à l'an dernier, et Nintendo attribue cette situation à la pénurie de semi-conducteurs dans le monde dans son document explicatif.



Nintendo comptabilise 102 millions de joueurs annuels, un petit record qui a fait l'objet d'un graphique empli de joie de la part de Big N pour souligner l'importance du jalon atteint !

Objectifs financiers 2023 Pour l'année fiscale 2022-2023, nintendo table sur un chiffre d'affaires de 1600 milliards de yens, en recul de 5,6% par rapport au CA 2022. La firme estime que son profit net devrait reculer de 28.8% à 340 milliards de yens.



Pour atteindre cet objectif, Nintendo espère vendre 21 millions de consoles et 210 millions de jeux, deux prévisions en recul par rapport à l'année tout juste écoulée. Du côté des jeux, Nintendo espère pouvoir compter sur Nintendo Switch Sports maintenant disponible, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, et les immanquables jeux Pokémon 2022 que seront Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. On vous parle



Mais encore... Nintendo a aussi annoncé un stock split effectif au 1e octobre 2022. Pour cette raison, la firme ne proposera pas d'estimation de dividende pour l'exercice commencé au 1e avril 2022. On ne sait pas trop ce que cela veut dire, mais il semblerait que Nintendo va transformer chaque action actuelle en 10 actions, histoire de rendre le coût d'une action un peu plus abordable.



Voilà ce que l'on pouvait dire du rapport annuel 2022 de Nintendo, pour l'exercice courant du 1e avril 2021 au 31 mars 2022. Avec un chiffre d'affaires en léger repli, Nintendo confirme son excellente santé dans un contexte sanitaire et industriel un peu délicat, avec des pénuries de composants et des chaînes de production qui tournent au ralenti. L'avenir est quelque peu incertain, mais le catalogue est assez dense pour espérer une bonne année fiscale 2023. Avec ou sans Switch 2, qui n'a pas été évoquée par Nintendo, mais toujours avec un catalogue solide dans lequel on a cette année du Mario (Football) et du Pokémon (Violet). Une année à suivre avec PN bien sûr !