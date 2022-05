Metroid Dread, roi des ventes de la franchise Metroid

Metroid Dread est initialement sorti sur Switch en octobre 2021. Il s'agissait de la dernière collaboration entre Nintendo et MercurySteam après Metroid : Samus Returns sur 3DS. Nous pouvons saluer cette très belle performance, amplement méritée. Mais ce très bon résultat doit mettre un coup de pression supplémentaire sur les équipes travaillant actuellement sur Metroid Prime 4, dont le développement final semble encore bien loin. En attendant, allons-nous recevoir le portage du premier Prime ou la ressortie de la trilogie ?





Si vous n'avez pas encore craqué pour Metroid Dread, foncez ! Il est difficile mais possède une ambiance folle ! Un incontournable de la logithèque de la Switch.



C'est désormais officiel, Metroid Dread est désormais le jeu le plus vendu de tous les temps de la série, selon les dernières données de Nintendo publiées ce jour.Avec un cumul de 2,90 millions d'exemplaires à travers le monde, Metroid Dread a dépassé le précédent record détenu par Metroid Prime, qui était calé à 2,84 millions d'unités.Metroid Dread était déjà près de décrocher le record il y a quelques mois. En février, il était le deuxième titre le plus vendu de la franchise avec 2,74 millions d'unités, et la plupart des gens savaient donc que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne s'empare de la première place.Voici la répartition des ventes de tous les titres principaux de la série Metroid :- Metroid Dread - 2,90 millions d'unités- Metroid Prime - 2,84 millions d'unités- Metroid - 2,73 millions d'unités- Metroid II - 1,72 million d'unités- Metroid Fusion - 1,6 million d'unités- Super Metroid - 1,42 million d'unités- Metroid Prime 3 - 1,41 million d'unités- Metroid Prime 2 - 1,1 million d'unités- Metroid Prime : Hunters - 1,08 million d'unités