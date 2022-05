Mise à jour des titres Nintendo les plus vendus sur Switch depuis son lancement

Roulement de tambours et acclamations pour les titres Nintendo les plus vendus sur Swich depuis le lancement de la console en 2017. Voici le tableau des 10 premiers :



Mario Kart 8 Deluxe reste increvable et avec l'arrivée du pass d'extension de nouveaux circuits, il n'a pas fini de renforcer sa position. 42% des possesseurs de Switch ont le jeu, ce qui est une sacré performance (mais avec encore une belle marge de progression).





Le numéro 2 est Animal Crossing: New Horizons, qui continue à confirmer la puissance de cette franchise. Après un DLC payant qui a bien rallongé la durée de vie du jeu, on ne serait pas contre un nouveau petit ajout, histoire d'en faire l'édition la plus complète de la franchise.





Le numéro 3, Super Smash Bros. Ultimate a fini de recevoir de nouveaux combattants. Le set est complet et on est persuadé qu'une petite sortie physique avec l'ensemble des DLC intégrés ferait de très bonnes ventes.





Breath of the Wild est quatrième et avec seulement 24,66% de propriétaires de la console ayant acquis le jeu, il y a encore une belle marge de progression. Peut-être que l'arrivée de sa suite pourra apporter un coup de fouet aux ventes du premier opus, pas toujours très simple à obtenir en version physique à bon prix selon les régions. On tombe rarement sur une pile de ce Zelda majeur dans les boutiques.





Les Pokémon sont évidemment bien présents dans ce top, épée et bouclier étant le titre le plus vendu à ce jour sur Switch. Chaque titre Pokémon a en général toujours réussi à bien se placer dans les charts.





On notera que Super Mario Party a vraiment bien cartonné dans les chaumières. Les retours sont très positifs mais hélas je fais partie de ceux qui ont fait l'impasse sur ce jeu pour le moment.





Enfin, à la dixième place, Ring Fit Adventure, excellent titre, qu'on aimerait bien voir upgrader par quelques nouvelles extensions.





La suite des titres s'étant écoulés à plus de 1 million d'exemplaire

Après la lecture de ce top 10, jetons un petit coup d'oeil sur les autres titres qui suivent derrière, en prenant en compte uniquement ceux qui ont dépassé le million de ventes :





11 - New Super Mario Bros. U Deluxe – 13,31 millions

12 - Splatoon 2 – 13, 30 millions

13 - Pokemon Legends: Arceus – 12,64 millions

14 - Luigi’s Mansion 3 – 11,43 millions

15 - Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 9,43 millions

16- Mario Party Superstars – 6,88 millions

17 - 51 worldwide games – 4,22 millions

18 - The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 3,91 millions

19 - Metroid Dread – 2,90 millions

20 - Kirby et le monde oublié – 2.65 millions

21 - New Pokemon Snap – 2,40 millions

22 - Mario Golf: Super Rush – 2,35 millions

23 - Miitopia – 1,68 millions

24 - Cérébrale Académie : bataille de méninges – 1,59 millions

25 - WarioWare: Get It Together! – 1,27 millions

26 - L'atelier du jeu vidéo – 1,06 millions





On prend note de l'arrivée de 3 titres. Le récent Pokémon Arcéus a déjà trouvé preneur auprès de 12,64 millions de fans, Metroid Dread est devenu le titre Metroid le plus vendu de la franchise (notez tout de même combien cette franchise qui tient au coeur de nombreux fans, reste une naine au niveau des ventes). Enfin, le tout récent Kirby et le monde oublié, magnifique réussite, a déjà 2,65 millions de fans. Ces titres devraient pouvoir encore progresser, du moins on l'espère vraiment au regard de la qualité de ces jeux.