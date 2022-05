Nintendo termine son exercice fiscale avec un nouveau record des ventes logicielles

Nous allons parler des ventes logiciels pour cette année fiscale 2021-2022, clôturée le 31 mars 2022. Les chiffres consolidés ont été diffusés aujourd'hui et les résultats sont tout simplement sensationnels.





La Switch a plus de 5 ans d'existence et durant sa carrière, elle a aligné les records les uns après les autres. Des ventes massives qui ont également bénéficié aux ventes logiciels, la plupart des franchises ayant vu leur dernier opus devenir le titre le plus vendu depuis leur début, comme nous avons pu le voir avec Mario Kart, Zelda, Metroid... Avec sa base installée dépassant désormais les 107 millions de consoles à ce jour, les ventes de jeux sont au beau fixe.





Si l'on tient compte des données livrées par Nintendo aujourd'hui, à la fin de l'exercice fiscale 2021/2022, la Switch a placé 235,07 millions de jeux vendus. Un chiffre extrêmement élevé qui établit un nouveau record. Il s'agit désormais du chiffre de ventes annuelles de logiciels le plus élevé jamais affiché pour une plateforme Nintendo à ce jour. Encore un nouveau succès à l'actif de la Switch ! Si avec tout cela, on a encore des éditeurs qui se demandent si cela vaut le coup de développer sur la console de Nintendo, ils feraient bien de mettre un peu leurs lunettes sur leur nez et lire les données de vente. Évidemment, dès qu'il faut optimiser un peu, cela toussote quelque peu.