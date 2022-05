Monster Hunter Rise: Sunbreak fait son show

Commençons d'abord par le live diffusé ce jour. Bon visionnage, on se retrouve ensuite :





Après le visionnage des dernières informations concernant Monster Hunter Rise: Sunbreak, diffusées sur la chaîne officielle Monster Hunter Twitch, voici ce qu'il faut retenir.





Ce livestream présenté Ryozo Tsujimoto et Yoshitake Suzuki, respectivement producteur de la saga, et directeur du jeu a permis de découvrir une nouvelle bande-annonce ultradynamique, trois nouveaux monstres à combattre, les changements de Talents de substitution, les Quêtes Parangon, et plus de détails sur le Malzeno, Dragon ancien emblématique de Sunbreak.

Nouveaux monstres, variantes de monstres et chasses de rangs de maître

En plus des monstres déjà annoncés, nouveaux et anciens, Monster Hunter Rise : Sunbreak verra le retour de quelques belles abominations. Les fans de Monster Hunter 4 Ultimate seront fébriles en apprenant le retour du monstre phare de ce jeu, le redoutable Seregios, plus puissant et terrifiant que jamais, avec le retour des dégâts d'hémorragie.



Connue sous le nom de “dragon aux mille tranchants”, la Wyverne volante Seregios fait son retour dans Monster Hunter Rise: Sunbreak. Ce combattant particulièrement territorial est connu pour ses manœuvres de haut vol et les lames spécialement tranchantes qui recouvrent son corps. Les chasseurs pris au dépourvu lorsque le Seregios perd ses écailles courent le risque de subir le statut “hémorragie”, ils doivent donc garder leurs armes affûtées et leur attention encore plus. Monster Hunter Rise: Sunbreak - Le mystère du Malzeno (Nintendo Switch) 05/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a aussi quelques nouvelles variantes élémentaires de monstres qui sont apparus pour la première fois dans Monster Hunter Rise - nous avons déjà vu un Bishaten, bête à crocs apparue dans Monster Hunter Rise, un peu particulier et nous désormais un meilleur aperçu du Somnacanth Aurore et du Magma Almudron.



Le Somnacanth Aurore, libère une brume glaciale constante qui menace de geler tous ceux qui s’en approche de trop près. Cette variation lui permet de glisser en douceur sur la glace pour frapper ses proies, et d’exhaler un puissant souffle de glace.





Le premier remplace les capacités de sommeil du Somnacanth par une brume glaciale vous gelant en l'approchant de trop près, tandis que le second remplace le bassin de boue de l'Almudron par un bassin de lave, conférant au léviathan une plus grande dangerosité, puisqu'il vous envoie de la lave et non de la boue désormais. Bref, avec ces trois créatures, cela va chauffer dur pour vous.



L’Almudron Magma préfère la chaleur intense des cavernes de lave et renforce ses attaques avec de la pierre en fusion pour écraser les chasseurs trop entreprenants.

Certains seront peut-être déçu de n'avoir que des variations et pas de vraies nouveautés en plus grand nombre. Même si les trois créatures mentionnés au-dessus vont être un véritable cauchemar avant de réussir à leur faire mordre la poussière, ce n'est rien comparé à la star du jeu, le Dragon Ancien Malzeno.





Le Malzeno commande un mystérieux essaim d’entités parasites qui capturent et absorbent l’énergie de leurs proies. Lorsqu’il s’engage directement dans un combat, le Dragon Ancien attaque avec une élégance et une férocité dignes des créatures vampiriques dont il est inspiré. Une fois qu’il a infligé à sa proie l’état ” Hémorragie “, débute alors un duel pour déterminer quelle force vitale s’épuisera en premier. Si vous échouez, le Malzeno se transforme en une forme encore plus terrible pour faire des ravages sur les survivants.

Afin d’affronter ces forces dévastatrices de front, les chasseurs qui arrivent à l’avant-poste d’Elgado devront trouver de nouvelles façons d’aborder le combat.





Vous pourrez également vous lancer dans des quêtes rang Maître pour de nombreux monstres déjà présents dans Monster Hunter Rise. Ces chasses donnent aux monstres plus de santé, plus de dégâts, ainsi que de nouvelles attaques et de nouveaux comportements. Elles risquent donc de vous donner du fil à retordre.

Nouvelles Quêtes Parangon.

Il s'agit d'un ajout très intéressant ; Sunbreak apportera avec lui une foule de nouvelles chasses en solo appelées les quêtes Parangon. Ces missions vous permettront de faire équipe avec les personnages de l'histoire, tels les membres du village de Kamura comme Hinoa et Minoto, ou bien les membres de l'avant-poste d'Elgado comme Fiorayne, Luchika, Jae, l'amiral Galleus et Maître Arlow, tous accessibles en tant que Parangons, pour chasser des monstres, rassembler des matériaux et faire les quêtes habituelles que vous faites normalement en solo ou avec des amis en ligne. Ces Parangons possédant chacun une spécialisation propre se battront à vos côtés en combat, en plaçant des pièges, et pourront vous soigner, chevaucher des monstres pour renverser le cours de la bataille, et distraire des monstres également pour vous aider dans votre chasse. Vous pourrez débloquer des Parangons au fur et à mesure de votre avancée dans l’histoire, et pourrez même gagner des récompenses exclusives en accomplissant des Quêtes de ce type.

De nouveaux talents de substitution

Si vous êtes attaqué lors d’un changement de compétences vous pourrez également effectuer un Transfert d’Esquive (Swap Evade) dans n’importe quelle direction pour éviter le danger ou vous repositionner pour poursuivre l’attaque.







On notera également la possibilité de courir sur les murs, de chevaucher une créature que vous avez abattu (possible avant) ou de continuer à l'attaquer dans son état vulnérable. Capcom nous indique que si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveaux Talents de substitution pour chacun des 14 types d’armes vous pourrez vous rendre sur les réseaux sociaux officiels de Monster Hunter et Capcom France à partir du 16 mai pour une série de courtes vidéos détaillant chaque arme.

La nouvelle manette Pro









Et voilà, encore un pousse au crime avec une nouvelle manette pro aux couleurs de l'extension Sunbreak. On y retrouve le motif du monstre phare de cette extension, le Malzeno, sous la forme d'une illustration argentée. Tout ce petit monde (jeu, amiibo et manette pro sortant le 30 juin 2022, il va falloir guetter les précommandes pour ne rien manquer.







Les joueurs de Monster Hunter Rise: Sunbreak disposant de données de sauvegarde de Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin pourront également débloquer l’Armure spéciale Navirou pour leurs Palicos. L'extension Sunbreak sortie sur Switch et sur PC Steam le 30 juin 2022, avec un tout nouveau scénario avec de nouveaux Monstres, de nouvelles options de combat, la difficulté de Quêtes Rang Maître, et plus encore.



Source : Capcom.

Les Chasseurs convoqués cette fois-ci par le Royaume apprendront de nouveaux Talents de substitution et auront également la possibilité d’utiliser la nouvelle capacité de changement de Talents de substitution.Cette dernière vous permet d’assigner des Talents de substitution à deux différentes configurations qui peuvent être modifiées à la volée pendant une chasse (Switch Skill Swap). Cette flexibilité supplémentaire permettant de choisir les compétences les mieux adaptées à chaque situation vous permet avec un peu d’expérience de surmonter presque tous les obstacles, ce qui devrait grandement faire plaisir à plus d'un chasseur.