Mise à jour du planning des sorties

Les prévisions des sorties Nintendo pour les prochaines mois ont été mises à jour.

Si vous espériez découvrir de nombreux nouveaux titres, ce n'est clairement pas dans ce type de document que vous obtiendrez de quoi vous satisfaire. Nous sommes dans la réunion de bilan annuel et Nintendo ne mentionne donc que les titres déjà évoqués dans le passé.

Si le calendrier de sortie pour l'année 2022/2023 est globalement le même, on notera que l'arlésienne Bayonetta 3 est toujours calée pour une sortie en 2022. La prochaine aventure de la sorcière devrait donc recevoir un segment dédié dans le prochain Nintendo Direct pour nous indiquer sa date de sortie plus précise.

On se regarde par continent ce planning des sorties :



Advance Wars 1+2: re-boot Camp a encore du mal à trouver sa date de sortie après son précédent report. Et Metroid Prime 4 semble encore bien loin d'être finalisé au regard de son planning et des offres d'emploi régulières entourant le jeu. On espère que les grandes lignes du projet sont désormais bien posées et que nous sommes dans le dur de la réalisation des niveaux désormais.

Les prévisions de sorties pour les autres éditeurs partenaires

Si nous avons vu au-dessus les titres édités par Nintendo, découvrons maintenant le calendrier de sorties des autres éditeurs. N'oublions pas que l'E3 2022 a été annulé mais que des vidéos seront présentées dans quelques semaines pour annoncer certains titres (nouveautés et confirmation de date de sortie pour d'autres). Ce calendrier n'est donc qu'une indication et sera à compléter dans les prochaines semaines.

Sans surprise, de nombreux titres sont déjà disponibles dès à présent. On attend toujours Fall Guys sur notre console. On notera tout de même peu d'annonces des éditeurs américains dans ce listing (qui a parlé d'EA ?) et aucune information concernant Ubisoft, alors que nous avons un Mario et les Lapins Crétins en développement depuis un bon moment. C'est typiquement un titre dont nous devrions entendre parler courant juin. Avec son côté stratégique, on peut même se demander s'il n'a pas également poussé à la permutation entre Xenoblade Chronicles 3 et Splatoon 3 de ces dernières semaines.