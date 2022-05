Le bilan périodique de Nintendo a été publié, de quoi mettre à jour les chiffres de ventes

Ventes de consoles

On entre tout de suite dans le cumul des ventes des consoles et des logiciels. La Switch cumule au 31 mars 2022 des ventes de 107,65 millions d'unités au niveau mondiale. On n'est plus très loin des ventes cumulées de NES et de SNES. Cela nous donne comme indication que durant l'année fiscale 2021-2022, la Switch s'est vendue à 23,06 millions d'unités. Un beau résultat au regard de l'année problématique écoulée.





La console a donc poursuivi un très bon rythme de vente et il lui reste désormais deux gros objectifs à battre pour devenir réellement la console Nintendo la plus vendue. Si la Wii a été dépassée, il reste à franchir l'étape du Game Boy, qui avait cumulé 118,69 millions d'unités vendues et bien évidemment la reine DS avec ses 154,02 millions d'unités. Le chemin est donc encore un peu long mais la console Switch a encore de la marge. Elle est cependant déjà la console Nintendo de salon la plus vendue. Avec 822,18 millions de logiciels vendus avec la Switch, on reste globalement sur un ratio de 8 jeux achetés par console, des données probablement en grande partie physique car nous n'avons jamais réellement connaissance des ventes dématérialisées de nombreux jeux indépendants sur l'eShop. Au sein de PN, si on regarde le nombre de titres possédés sur chacune de nos cartes mémoires (sans compter les jeux dont nous recevons les codes pour effectuer les tests), nous sommes clairement largement au-delà de huit jeux.

Une petite infographie très intéressante nous permet de constater combien Nintendo a été impacté par les problèmes de livraison et de pénurie de composants. Voici la courbe des ventes sur l'année fiscale qui s'est achevée au 31 mars 2022.

Comme on peut le constater, la période allant de mars 2021 jusqu'à septembre 2021 a été compliquée, avec une baisse importante des ventes de consoles, en particulier sur le marché japonais (en pleine tourmente COVID) et sur le marché européen, cumulant les difficultés de la pandémie et des problèmes de livraison par voies maritimes. Heureusement le rebond de fin d'année est spectaculaire, sans toutefois revenir au niveau de l'année précédente à la même époque, en particulier sur le marché américain et japonais, l'Europe ayant en revanche bien répondu présente.

Au niveau de la dynamique générale des ventes, on constate que les autres marchés, notamment du sud-est asiatique, commencent à prendre une part non négligeable du volume des ventes. L'Europe passe désormais devant le Japon en cette année 2021, le continent américain restant le champion et le marché porteur de la Nintendo Switch aujourd'hui.





Ventes logicielles

Si l'Europe a progressé, tout n'est pas si simple. Ce marché reste encore un poil frileux vis-à-vis du dématérialisé et on observe que si Nintendo vend beaucoup de consoles sur ce marché, le nombre de jeux physique vendus progresse plus lentement. Les consommateurs japonais sont beaucoup plus dépensiers en achat de logiciels. Une petite curiosité, c'est au niveau du nombre de titres disponibles en Europe sur Switch. En cette année 2021, le choix a été moins important pour les consommateurs.



Les retards dans les développements de certains titres (y compris chez Nintendo) et des délais de localisation pour d'autres titres montrent que le marché européen a un peu plus souffert durant cette période. Nintendo peut néanmoins saluer les efforts des éditeurs tiers et des indépendants, qui ont apporté globalement un nombre constant de titres d'une année sur l'autre.





Source : Nintendo Japan