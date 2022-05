Que pensait Reggie Fils-Aimé de Donkey Konga et de Metroid: Other M ?

Donkey Konga a fait ses débuts sur le GameCube au Japon le 12 décembre 2003, puis en septembre 2004 en Amérique du Nord et en octobre 2004 en Europe. Deux suites ont été publiées ensuite, mais la troisième n'a jamais quitté le Japon. Pour évoquer le souvenir de ce jeu, voici une petite vidéo de RYoGA réalisée en 2020.

Pourtant, il faudrait plutôt regarder du côté de Donkey Kong Barrel Blast (Donkey Kong Jet Race chez nous) sur Wii pour trouver le plus gros échec ayant pu impacter l'aura de la franchise Donkey Kong. D'après les données compilées par Metacritic, le jeu de course pour Wii est le jeu le moins bien noté de la franchise. Un petit regard sur cette vidéo vous rappellera le gameplay très particulier de ce titre que certains préfèrent voir laisser au fond d'un placard plutôt que le ressortir.



Je pensais vraiment que cela allait être un moment déterminant pour la franchise Metroid. Il donnait beaucoup plus de perspectives sur Samus. Je pensais vraiment que ça allait être un moment décisif dans l'histoire de la franchise, et ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été à la hauteur - pas au niveau des résultats commerciaux, il n'a pas vraiment touché le joueur comme nous l'espérions.

Il est intéressant de noter que j'ai participé à une grande réunion de groupe, une réunion stratégique avec (Satoru) Iwata, (Shigeru) Miyamoto et les développeurs de jeux, et que nous avons discuté des raisons de cet échec. J'étais toujours l'Américain effronté. J'étais celui qui disait ce que je croyais être la vérité pour essayer de faire avancer l'entreprise. Ce que j'ai dit aux développeurs, c'est qu'il fallait trop de temps pour entrer dans le vif du sujet. Les cinq premières heures du jeu, vous avez en quelque sorte tracé autour. Il n'y avait pas beaucoup de gains, il y avait beaucoup de dialogues, et je suis sûr que j'ai énervé des gens dans la salle. Mais ce que j'ai appris ici, c'est que le joueur veut entrer dans le jeu beaucoup plus rapidement. Oui, il y a des éléments que nous devons faire du point de vue du tutoriel pour les aider à comprendre les mécanismes du jeu, mais vous devez faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Et j'espère que ce conseil a eu un peu d'impact sur les développeurs présents dans la salle.

Sans être un ratage complet car Metroid : Other M n'a pas été un échec en termes de ventes, le titre n'a clairement pas laissé une bonne impression dans l'esprit de nombreux fans de la franchise Metroid. Un raté qui est resté longtemps comme un boulet ou une scorie de la franchise pendant un certain temps.Ici, Reggie Fils-Aimé fait clairement son méa-culpa, il s'est planté en indiquant franchement qu'il était convaincu au départ que Metroid : Other M allait être un moment décisif pour la franchise Metroid, dans le bon sens.L'évaluation que fait Reggie de Metroid : Other M après coup ne semble pas correspondre à ce dont la plupart des fans se sont plaints. Bien qu'il y ait eu des problèmes de rythme, la plupart des fans pensent que c'est la caractérisation de Samus elle-même qui a vraiment nui à l'expérience. Samus était souvent décrite comme une personne forte et silencieuse dans les jeux précédents, mais Metroid : Other M a donné une image très différente de la chasseuse de primes préférée de tous. Une image qui a un peu perturbé le public. On notera au passage que les conseils de Reggie ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Il suffit de regarder l'action de Metroid Dread pour se rendre compte que l'on entre très vite dans l'action désormais. Mais auparavant, Metroid Prime avait redonné son lustre à la franchise.