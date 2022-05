Reggie Fils-Aimé invité du Podcast All Things Nintendo de Game Informer

Nous n'allons pas pouvoir traduire l'intégralité de la prestation de Reggie Fils-Aimé au sein de ce Podcast, ce serait bien trop long. Vous pouvez néanmoins l'écouter sur le site de Game Informer via ce lien , le niveau d'anglais reste accessible. Néanmoins, nous allons mettre en exergue les passages clés.





La tournée de promotion du nouveau livre de l'ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, se poursuit donc, et sa dernière apparition est d'avoir été un invité spécial du podcast All Things Nintendo de Game Informer. Le podcast dure un peu moins d'une heure, et tout l'épisode est consacré à une discussion avec Reggie sur son livre et sa carrière chez Nintendo. Voici quelques éléments abordés dans le podcast :

- Le premier jeu Nintendo de Reggie était Super Mario World. Un classique !





- Breath of the Wild a maintenant remplacé A Link to the Past comme jeu Nintendo préféré de Reggie. Il faut reconnaître que ce dernier Zelda a clairement marqué les esprits et comme nous, il est très impatient de découvrir la suite devant sortir durant le printemps 2023.





- L'expérience acquise lors de ses précédents emplois, notamment au niveau de la culture d'entreprise et des contraintes du rythme de travail, l'ont aidé à se préparer à travailler dans les jeux vidéo.









- La première réunion de Reggie avec Miyamoto a tourné autour de ses commentaires sur le prototype de la Nintendo DS et de leur accord sur l'importance des commandes tactiles.





- Reggie ne sait pas s'il serait resté aussi longtemps chez Nintendo sans le soutien de Satoru Iwata. C'est un point qu'il a déjà évoqué au sein de son interview accordée à Polygon, il garde une grande admiration pour son mentor disparu en 2015 même s'il reconnait que tout n'a pas toujours été simple.





- Il a essayé de différencier son livre des autres mémoires d'entreprise en racontant des histoires et en résumant pour les mettre en avant les leçons/enseignements à tirer de chaque anecdote.

- Selon lui, les échecs de la Wii U (lancements confus, limites technologiques) et ses succès (jeu hors écran) ont été déterminants pour l'avenir de la Switch. Certes, il ne va pas reconnaître la langue de bois de la communication ultra-verrouillée de l'époque, mais il reconnaît que Nintendo a bien appris de ses erreurs pour ne pas reproduire la même chose avec la Switch, on ne peut que constater le succès de cette auto-critique aujourd'hui.





- Le succès de la Switch a mis Reggie à l'aise pour prendre sa retraite, ce qui lui a permis de transmettre ses compétences en matière de leadership avant de partir. Le navire Switch arrivait à bon port, tout était bien calé et le succès était présent. Alors que la Switch se dirige peu à peu pour devenir le plus gros succès de l'entreprise japonaise, Reggie a senti que c'était le moment de partir, la mission était remplie.







- Le concept initial de son livre était "toutes les compétences du monde réel que vous pouvez apprendre en jouant à des jeux vidéo", mais les éditeurs lui ont dit qu'il ne se vendrait pas assez. On ne sait pas si le nouveau titre sera plus vendeur mais au moins on sait que c'est un livre conseil pour devenir un bon manager et entreprendre les bonnes démarches au sein d'une entreprise, et non un livre mémoire sur les coulisses de Nintendo lors de sa présidence. Il ne faut pas chercher des révélations croustillantes.





- Il considère Elden Ring comme un bon exemple récent d'un jeu qui peut transmettre des compétences et des stratégies du monde réel.





Pour écouter tout cela en détail, direction le Podcast en anglais de Game Informer.



- La phrase d'introduction de Reggie à l'E3 est passée de " Je suis là pour faire des jeux " à " Nous sommes là pour faire des jeux ", afin d'être plus authentique et d'inclure la société dans son ensemble.