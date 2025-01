Super Mario Kart débarque sur Nintendo Music

Comme chaque semaine depuis la création de l’application, Nintendo a ajouté une nouvelle bande originale de jeu à son catalogue Nintendo Music. Les abonnés NSO peuvent désormais écouter la BO de Super Mario Kart . Premier jeu de la franchise du même nom sortie en 1992 et développé par Nintendo EAD. A noter que seulement 8 personnages étaient jouables à l’époque, Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong Jr, Koopa, Toad. Nous sommes loin des 24 personnages en temps réel du prochain Mario Kart. Lequel futur Mario Kart a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière avec l’annonce de la Switch 2. Revenons à nos moutons. La bande-son de Super Mario Kart comprend un total de 37 pistes et a une durée de 33 minutes. On y retrouve des titres tels que Mario Circuit, Bowser Castle ou encore Rainbow Road.Voici la liste complète des titres :1. Super Mario Kart Title Screen2. Selection Screens3. Starting Grid4. Mario Circuit5. Mario Circuit (Final Lap)6. Donut Plains7. Donut Plains (Final Lap)8. Ghost Valley9. Ghost Valley (Final Lap)10. Bowser Castle11. Bowser Castle (Final Lap)12. Choco Island13. Choco Island (Final Lap)14. Koopa Beach15. Koopa Beach (Final Lap)16. Vanilla Lake17. Vanilla Lake (Final Lap)18. Rainbow Road19. Rainbow Road (Final Lap)20. Battle Mode21. Super Star22. Final Lap!23. Finish! (1st - 4th Place)24. Finish! (5th - 8th Place)25. Finish! (Time Trials)26. Game Over27. Race Results (Mario)28. Race Results (Luigi)29. Race Results (Princess)30. Race Results (Yoshi)31. Race Results (Bowser)32. Race Results (Donkey Kong Jr.)33. Race Results (Koopa Troopa)34. Race Results (Toad)35. Awards Ceremony (1st - 3rd Place)36. Awards Ceremony (4th - 8th Place)37. Staff CreditsCette nouvelle sortie fait suite à l'arrivée de la bande originale de The Legend of Zelda : The Wind Waker la semaine dernière. Il s'agit également de la deuxième bande originale de Mario Kart à rejoindre le service, après celle de Mario Kart 8 Deluxe.Une fois de plus, si vous souhaitez écouter l'application Nintendo Music, vous devez disposer d'un abonnement Switch Online actif. Vous pouvez également jouer à Super Mario Kart via la bibliothèque rétro du NSO.Qu’en pensez-vous ? Quels sont vos souvenirs sur ce premier Mario Kart ?Source : Nintendo Life