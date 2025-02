Liste des jeux million-sellers au 31 décembre 2024 : un carton pour Super Mario Party Jamboree

Prime d'ancienneté : les vieux jeux sont les plus populaires

Super Mario Party Jamboree : la fusée du moment

D'autres nouveaux entrants pour donner du grain à moudre à cette actualité

liste des best-sellers Nintendo Switch au 31 décembre 2024

Mario Kart 8 Deluxe – 67,35 millions Animal Crossing: New Horizons – 47,44 millions Super Smash Bros. Ultimate – 35,88 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,62 millions Super Mario Odyssey – 29,04 millions Pokémon Epée / Bouclier – 26,60 millions Pokémon Ecarlate / Violet – 26,38 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,55 millions Super Mario Party – 21,10 millions New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,06 millions

Nintendo Switch Sports : 15,74 millions



Super Mario Bros. Wonder : 15,51 millions



Super Mario Party Jamboree : 6,17 millions



Zelda: Echoes of Wisdom : 3,91 millions



Paper Mario: La Porte Millénaire : 2,06 millions



Mario & Luigi: Brothership : 1,84 million



Luigi’s Mansion 2 HD : 1,80 million

Une belle fin de cycle pour la Switch

Dans la foulée de la publication de ses résultats à 9 mois au 31 décembre 2024 , Nintendo a mis à jour la liste de ses million-sellers sur Nintendo Switch, et une chose se confirme encore : Mario fait toujours la loi ! Avec des best-sellers comme Super Mario Party Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe, ou encore Super Mario Bros. Wonder, la console continue d’accumuler les cartons plein avec son plombier fétiche. Voici les chiffres-clés des jeux les plus populaires de la machine !Sans surprise, Mario Kart 8 Deluxe reste le roi absolu avec 67,35 millions d’unités vendues ! Ce n'est guère une surprise : on a retrouvé le jeu dans les classements hebdomadaires ou mensuels mondiaux de manière systématique toute l'année durant, il semblait donc naturel que le jeu continue sa progression, et creuse l'écart avec les suivants.Mario Kart est suivi par Animal Crossing: New Horizons (47,44 millions) et Super Smash Bros. Ultimate (35,88 millions). Le Zelda: Breath of the Wild sorti le jour de lancement de la Nintendo Switch continue sa belle carrière avec un compteur qui affiche 32,62 millions d’exemplaires, tandis que Super Mario Odyssey frôle les 30 millions de jeux vendus.L’un des phénomènes récents est Super Mario Party Jamboree, qui avec 6,17 millions de ventes en seulement 10 semaines (le jeu est sorti en octobre 2024 seulement), devient le Mario Party le plus vendu en un temps aussi court ! Pour donner un peu de contexte, il est déjà le 5e jeu le plus vendu de la série.The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom réalise un beau départ avec 3,91 millions d'unités écoulées.Paper Mario: The Thousand-Year Door (remake 2024) a atteint 2,06 millions. Mario & Luigi: Brothership débarque avec 1,84 million d’unités vendues. Luigi’s Mansion 2 HD s’en sort bien avec 1,80 million.Voici d'autres chiffres qui valent le coup qu'on s'y arrête :Avec plus de 1,35 milliard de jeux Switch vendus dans le monde, la console termine son cycle de vie en force, et Super Mario Party Jamboree s'impose bien comme l’un des derniers gros hits avant l’arrivée de la Switch 2.Et vous, vous avez bien votre petit favori parmi tous ces best-sellers ? Avez-vous craqué pour Mario Party Jamboree ou Zelda: Echoes of Wisdom ? Dites-nous tout en commentaire ou rejoignez-nous sur Discord pour nous parler de votre coup de coeur de la fin 2024 sur Switch !