La Switch dépasse les 150 millions de ventes et affiche 129 millions de joueurs actifs

Et hop, 150 millions de consoles vendues !

129 millions de joueurs actifs : un écosystème toujours dynamique

Objectif : 11 millions de ventes sur l’année

Nous ne pensons pas que l'impact d'un refus d'achat [à cause de Switch 2] soit si important.

Des jeux qui continuent de cartonner

La Switch 2 en approche, mais la Switch 1 toujours soutenue

Nintendo vient de publier son rapport financier du troisième trimestre de l'année fiscale 2025 , et les chiffres sont impressionnants pour une console qui s'apprête à souffler ses huit bougies : la Switch a franchi les 150 millions de ventes dans le monde et compte désormais 129 millions de joueurs actifs sur l’année. Malgré un ralentissement naturel des ventes de consoles à ce stade de son cycle de vie, la machine continue de rassembler une communauté massive de joueurs.Avec 150,86 millions d’unités écoulées (tous modèles confondus : standard, Lite et OLED), la Switch confirme son statut de console incontournable. Elle se rapproche ainsi des 154 millions de la Nintendo DS, qui reste la console la plus vendue de l’histoire de la firme japonaise.Cette performance place également la Switch juste derrière la PlayStation 2, leader absolue avec 155 millions d’unités vendues. Toute la question est de savoir si Nintendo arrivera à combler le fossé qui la séparer de ce record détenu par Sony.Ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c’est le nombre de joueurs actifs. Selon Nintendo, 129 millions d’utilisateurs ont allumé leur Switch au moins une fois ces douze derniers mois. Nintendo ne nous dit pas s'il fallait jouer ou si cela prend aussi en compte les mises sous tension accidentelles.Mais plaisanterie mise à part, cela démontre que la console n’est pas qu’un phénomène de ventes, mais aussi un véritable écosystème où les joueurs restent engagés, même après plusieurs années. Un indicateur fort qui pourrait pousser Nintendo à maintenir un support prolongé pour la Switch 1, même après la sortie de son successeur. En tout cas, Nintendo espère continuer à vendre sa première Switch même une fois la Switch 2 disponible, on en reparle bientôt dans une autre actualité.Malgré ces chiffres records, Nintendo a révisé à la baisse son objectif annuel de ventes de consoles, le faisant passer à 11 millions d’unités d’ici la fin de l’exercice fiscal. Cette baisse de prévisions (-1,5 million par rapport au trimestre précédent) s’explique en grande partie par l’anticipation autour de la Nintendo Switch 2, dont l’annonce officielle a eu lieu récemment.Logiquement, de nombreux joueurs préfèrent attendre la nouvelle machine plutôt que d’investir dans un modèle en fin de cycle. Ce n'est en tout cas pas vraiment l'excuse qu'avance Nintendo, son président Shuntaro Furukawa ayant expliqué :On laissera chacun libre de croire ou non cette déclaration faite au The Sankei Shimbun , on pense quand même de notre côté que les rumeurs autour de la Switch 2 ont fini par arriver aux oreilles du grand public qui, à l'approche de Noël, a pu rester insensible aux nombreuses promotions pour le convaincre d'acheter une Switch.Côté jeux, la Switch reste un énorme moteur de ventes. Super Mario Party Jamboree a atteint 6,17 millions d’exemplaires vendus, en faisant le Mario Party le plus rapidement vendu de l’histoire de la série comme on le précisait dans notre liste récapitulative des million-sellers de la console . Mario & Luigi: Brothership a également bien démarré avec 1,4 million d’unités vendues, tandis que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom continue sur sa lancée avec un total de 3,4 millions de copies écoulées.Enfin, Nintendo a tenu à rassurer les joueurs : bien que la Switch 2 soit confirmée, la Switch actuelle ne sera pas abandonnée immédiatement. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a déclaré que le support continuerait « tant qu’il y aura de la demande ». Une bonne nouvelle pour les joueurs qui souhaitent encore profiter de la vaste ludothèque de la console avant de passer à la nouvelle génération.Que pensez-vous de ces chiffres impressionnants ? Des millions par ici, des millions par là... La Switch pourra-t-elle dépasser la Nintendo DS et la PlayStation 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Nintendo Co Ltd