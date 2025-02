Donkey Kong Country Returns HD : une démo surprise débarque sur l’eShop

Une démo gratuite pour (re)découvrir un classique

Un classique toujours aussi bon ?

Sans prévenir, Nintendo a mis en ligne une démo gratuite de Donkey Kong Country Returns HD sur l’eShop. Ce portage du célèbre jeu Wii de 2010 (également adapté sur 3DS en 2013) permet aux joueurs de se lancer dans l’aventure sans débourser un centime.La démo permet d’explorer trois niveaux du premier monde, tout en profitant du mode moderne qui offre des cœurs supplémentaires et une gestion plus souple des objets. En revanche, la progression dans cette version d’essai ne pourra pas être transférée vers le jeu complet.Pour ceux qui hésitent encore, cette démo est l’occasion parfaite de tester le gameplay exigeant et le level design toujours aussi soigné de Donkey Kong Country Returns HD.Si vous voulez un avis plus détaillé, notre test complet est disponible ici Avec un mode coopératif local, 80 niveaux et des défis toujours aussi corsés, ce jeu reste un incontournable pour les amateurs de platformers old-school.Que vous soyez nostalgique de la version Wii ou simple curieux, cette démo est une belle opportunité pour (re)découvrir Donkey Kong et Diddy Kong en pleine jungle. Téléchargeable dès maintenant sur l’eShop, elle pourrait bien vous convaincre de partir à l’aventure avec ces deux primates iconiques !Avez-vous déjà essayé cette démo ? Que pensez-vous du jeu après ces trois premiers niveaux ? Convaincu d'aller plus loin ? Partagez vos impressions en commentaire ou directement sur notre serveur Discord