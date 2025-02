Nintendo Switch 2 : un brevet confirme la fonctionnalité de souris des Joy-Con

Nintendo Switch 2 Joy-Con patent includes illustrations for the mouse functionality. More images in the link https://t.co/13ZNQtOMqF pic.twitter.com/ey3ufRUWZE — Wario64 (@Wario64) February 6, 2025

Les Joy-Con de la Switch 2 comme souris : une rumeur qui se confirme

Des implications majeures pour le gameplay

Le capteur de souris détecte la lumière réfléchie d'une surface détectée, la lumière changeant en fonction du déplacement sur la surface détectée dans un état où la première surface latérale ou la deuxième surface latérale est placée sur la surface détectée.

Un Pro Controller modulable en approche ?

Nintendo semble prêt à transformer l’expérience de jeu sur sa prochaine console. Un brevet récemment publié confirme que les Joy-Con de la Nintendo Switch 2 intégreront une fonctionnalité de souris, une innovation qui pourrait faciliter la manière dont certains jeux sont joués sur une console.Les rumeurs sur une fonctionnalité de type souris pour les Joy-Con circulaient depuis plusieurs semaines, notamment après la diffusion de la bande-annonce de la Switch 2, où l’on apercevait les contrôleurs glisser sur une surface — ce qui faisait écho au déplacement d'une souris, sans pour autant l'évoquer clairement.Aujourd’hui, un brevet déposé en 2023 et récemment publié sur le site officiel de gestion des brevets japonais vient appuyer cette hypothèse. Selon les documents, les Joy-Con intégreront un capteur optique capable de détecter la lumière réfléchie par une surface. Ce système, similaire à celui d’une souris d’ordinateur, permettra d’utiliser les Joy-Con pour des contrôles plus précis, notamment pour les jeux de stratégie ou les FPS.Cette innovation pourrait considérablement améliorer la jouabilité de titres comme par exemple le tout nouveau Civilization 7, ou encore des jeux de tir tels que Fortnite ou les purs FPS comme Call of Duty, dont les portages sur Switch 2 sont très attendus.En permettant aux joueurs d’utiliser les Joy-Con comme une véritable souris, Nintendo offrirait une précision accrue, identique à celle des souris sur PC. De plus, un dessin présent dans le brevet montre l'utilisation simultanée des deux Joy-Con en mode souris, ce qui pourrait permettre des interactions inédites.Le brevet explique :Par ailleurs, un autre brevet évoque un Pro Controller qui se divise en deux parties, laissant apparaître des capteurs optiques sur les surfaces internes. Cette évolution permettrait d’étendre l’utilisation du mode souris aux manettes plus traditionnelles.Nintendo n’a pas encore officiellement commenté ces brevets et ne devraient pas le faire. Toutefois, toutes les pièces du puzzle semblent se mettre en place : la confirmation définitive pourrait intervenir lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2, prévu le 2 avril à 15h . Il faudra donc patienter encore un peu pour en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité et ses implications.Source : Kotaku