Wario Land 4 débarque sur Nintendo Switch Online le 14 février

L'excellent Wario Land 4 s'apprête à rejoindre la catalogue Game Boy Advance du Nintendo Switch Online le 14 février prochain. pic.twitter.com/X3SHOr5OX3 — Puissance Nintendo (@pnintendo) February 7, 2025

Sorti initialement en 2001, ce titre emblématique met en scène Wario dans une aventure où il explore une pyramide à la recherche de trésors, affrontant divers ennemis et résolvant des énigmes.Dans Wario Land 4, notre anti-héros préféré n'est plus invincible comme dans ses précédentes aventures. Cependant, il peut se transformer en différentes formes pour surmonter les obstacles, telles que Wario Vampire, Wario Ressort ou encore Wario Zombie. Chaque niveau combine exploration et puzzles, avec une contrainte de temps pour atteindre la sortie avant que les portes ne se referment. Bref, c'est Super Mario Bros à la cause Wario !Pour les nostalgiques comme pour les nouveaux joueurs, c'est l'occasion idéale de (re)découvrir ce classique de la Game Boy Advance sur la Switch. N'oubliez pas que pour accéder à Wario Land 4, vous devez être abonné au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.