Link se montre à Super Nintendo World Orlando

The Legend of Zelda à Universal Studios : on dit oui !

Les fans de Link prennent leur mal en patience alors qu'Universal Studios a choisi Mario et Donkey Kong, les héros les plus emblématiques de Nintendo pour développer les zones Super Nintendo World dans ses parcs au Japon et aux Etats-Unis. Et on se demandait si les développeurs du parc avaient pensé à l'importance de la franchise The Legend of Zelda dans le coeur des fans de Nintendo.On a peut-être un début de réponse avec cette photo diffusée sur Twitter qui nous montre que les travaux progressent bien — même s'il reste encore beaucoup à faire avant l'ouverture de Super Nintendo World Orlando en Floride. Une ouverture calée pour le 22 mai 2025.En effet, c'est Link que l'on voit clairement sur un vitrail. Ce vitrail orne la façade d'une boutique que les visiteurs pourront découvrir lors de leur visite de Super Nintendo World. Ce n'est pas la première franchise hors Mario & DK qui s'invite dans les allées du parc : on se souvient par exemple que les Pikmin ont été aperçus à Osaka L’ajout d’une zone dédiée à The Legend of Zelda dans Super Nintendo World ne serait pas une surprise et nous semblerait à vrai dire particulièrement naturelle.Après Donkey Kong, dont l’univers jungle-esque s’intègre parfaitement aux attractions déjà existantes, Hyrule pourrait tout-à-fait être une nouvelle destination à proposer dans les parcs Universal. Les jeux réalisent des scores extraordinaires, la présence de Link et Zelda est incontestable dans la pop culture et n'oublions pas qu'un film est en préparation. Bref, Zelda semble être le choix évident pour étendre l’expérience Nintendo dans le monde réel.D’un point de vue plus stratégique, le timing pourrait être idéal. Le film mentionné plus haut The Legend of Zelda, produit par Nintendo et Sony Pictures, est en cours de développement. Il devrait débarquer sur les écrans dans quelques années, ce qui coïnciderait avec le temps nécessaire par la mise en chantier et la construction éventuelle d’un land dédié à Zelda dans les parcs.Il ne serait pas étonnant que Nintendo répète le modèle de Super Mario en alignant une sortie cinématographique avec l’ouverture d’une nouvelle zone thématique, sans oublier l’inévitable prochain jeu Zelda qui accompagnera la Switch 2 et qui est certainement à des années de pouvoir sortir.A ce stade, car n'oublions pas qu'on est parti dans une grande analyse sur la base d'un simple vitrail dans une décoration de magasin, l’ampleur du projet pourrait aussi varier : une "simple" attraction, une zone complète avec des décors grandeur nature, ou même un roller-coaster interactif utilisant les technologies de réalité augmentée et de motion gaming à dos d'Epona.Si l’on observe le développement de Super Nintendo World jusqu’ici, tout laisse penser que Nintendo veut exploiter pleinement ses licences les plus populaires dans les parcs en faisant toute confiance à Universal Parks & Resorts pour mettre cela en musique. Une chose est sûre : le royaume d’Hyrule a toute sa place dans l’univers d’Universal Studios, et il nous tarde que prochainement, Nintendo et Universal fassent une annonce en ce sens !Source : X (Twitter) via GoNintendo