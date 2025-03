[Rumeur] Un écran LCD 120 Hz avec HDR et VRR pour la Nintendo Switch 2 ?

Un écran bien plus performant pour la future console de Nintendo ?

Un affichage plus fluide et immersif ?

Réponse... le 2 avril ?

À quelques jours du Nintendo Direct spécial Switch 2, prévu le 2 avril prochain, les rumeurs continuent d'affluer. La dernière en date nous vient encore une fois du forum Famiboards, par l'intermédiaire de l'utilisateur « Secretboy », déjà réputé pour avoir dévoilé avec justesse des informations sur les performances GPU de la prochaine console.Selon cette source, la Nintendo Switch 2 serait équipée d'un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une compatibilité HDR (High Dynamic Range) pour des couleurs plus riches, ainsi qu'un support du VRR (Variable Refresh Rate), une technologie permettant d'éviter les saccades et déchirures d'image. Autrement dit, une avancée notable par rapport à l'écran 60 Hz non-HDR de la Switch actuelle.Un écran 120 Hz permettrait d'atteindre une fluidité visuelle bien supérieure, surtout pour les jeux les plus dynamiques. Combiné au HDR, les images pourraient bénéficier d'une plage de contraste bien plus large. Quant au VRR, déjà utilisé sur d'autres plateformes, il offrirait une expérience plus stable lors des variations de fréquence d'images.La même source indique également que la puissance de la console pourrait atteindre 3 TFLOPS en mode docké et 1,5 TFLOP en mode portable. Une telle puissance laisse espérer une nette amélioration des performances graphiques, même si la capacité à maintenir un framerate élevé en mode nomade reste encore à confirmer.Il ne reste plus longtemps à attendre pour vérifier la véracité de ces informations. Nintendo tiendra son Nintendo Direct dédié à la Switch 2 le 2 avril à 15h, au cours duquel la console devrait être complètement dévoilée. Une rumeur récente évoque même que 380 000 unités de la Switch 2 auraient déjà été expédiées vers l'Amérique du Nord, de quoi nourrir un peu plus l'impatience des fans.Que vous inspire cette nouvelle rumeur ? Nous, elle nous réjouit : on craignait un peu le pire lorsqu'on a découvert les rumeurs selon lesquelles Nintendo allait plutôt opter pour un écran LCD au lieu de l'écran OLED auquel nous nous étions bien habitué avec la Switch Modèle OLED, mais il semblerait que la technologie LCD ait elle aussi bien évolué et nous permette donc d'espérer de solides performances visuelles !